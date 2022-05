Tradegate-Aktienkurs Expedia-Aktie:

166,00 EUR -0,35% (03.05.2022, 09:22)



NASDAQ-Aktienkurs Expedia-Aktie:

174,81 USD +0,03% (02.05.2022, 22:00)



ISIN Expedia-Aktie:

US30212P3038



WKN Expedia-Aktie:

A1JRLJ



Ticker-Symbol Expedia-Aktie:

E3X1



NASDAQ-Symbol Expedia-Aktie:

EXPE



Kurzprofil Expedia Inc.:



Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) ist eines der führenden Online-Buchungsportale der USA. Expedia Inc. wurde 1995 von Microsoft gegründet. Hauptsitz der Expedia Inc. ist Bellevue, Washington, USA. 2012 übernahm die Expedia Inc. die Hotel-Suchmaschine Trivago.



Expedia Inc. vermittelt über das Online-Reisebüro Expedia.com sowohl Einzelleistungen wie Flüge, Hotelübernachtungen, Mietwagen und Eintrittskarten für Sehenswürdigkeiten als auch Pauschalreisen. Expedia ist über die die Vereinigten Staaten hinaus auch in Ländern wie Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlanden, Norwegen, Schweden, Dänemark, Australien, Japan und China tätig. (03.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Expedia-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Expedia Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Reisekonzern Expedia habe am Montag nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Während der Online-Reiseanbieter den Verlust deutlich habe senken können, sei das Bruttobuchungsvolumen hinter den Markterwartungen zurückgeblieben. Trotzdem ziehe die Expedia-Aktie im nachbörslichen Handel an.Laut FactSet hätten die Analysten im Vorfeld der Veröffentlichung einen bereinigten Verlust je Aktie von 48 Cent sowie einen Umsatz von 2,25 Milliarden Dollar und ein Bruttobuchungsvolumen von 25,9 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt. Gemeldet habe Expedia letztlich einen bereinigten Verlust je Aktie von 47 Cent sowie einen Umsatzanstieg von 1,25 auf 2,25 Milliarden Dollar und ein Wachstum des Bruttobuchungsvolumens von 58 Prozent auf 24,4 Milliarden Dollar.Während Expedia damit beim Verlust besser als erwartet abgeschnitten habe und der Umsatz den Markterwartungen entsprochen habe, habe der Tourismuskonzern beim Bruttobuchungsvolumen gepatzt. Im ersten Quartal 2021 habe Expedia noch einen Verlust von 606 Millionen Dollar wegen den Reiseeinschränkungen durch die Corona-Pandemie verbucht, nun seien es nur noch 122 Millionen Dollar gewesen.Aus Sicht des "Aktionär" ist die Expedia-Aktie ein Kandidat für die Watchlist, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" zur Expedia-Aktie. (Analyse vom 02.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Expedia-Aktie: