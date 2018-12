XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

17,305 EUR (10.12.2018)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (11.12.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Evotec-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die zyklischen Hochpunkte vom Oktober 2017 und September 2018 bei 22,50/23,36 EUR habe die Evotec-Aktie zuletzt nicht mehr erreichen können. Dieser erste Wermutstropfen werde durch den Erholungsimpuls seit Mitte Oktober bestätigt, der die Züge einer "bearishen" Flagge trage. Aus Sicht der Candlestickanalyse stehe auf Wochenbasis zudem ein "bearish engulfing" zu Buche, welches sogar die Körper der vier vorangegangenen Wochenkerzen umschließe. Per Saldo müsse der Evotec-Aktie eine hohe Fallhöhe attestiert werden - eine Einschätzung, welche die quantitativen Indikatoren nicht widerlegen könnten.Im Gegenteil: Die Divergenzen im Verlauf des RSI bzw. des MACD würden zu Vorsicht mahnen. Gleichzeitig scheine der Trendfolger an seiner Signallinie nach unten abzuprallen, sodass ein sog. "bullish failure" entstehe. Auf dieses Phänomen sei in der Vergangenheit oftmals eine weitere Verkaufswelle gefolgt. Als Katalysator würden die Analysten dabei eine Auflösung der beschriebenen Flagge sowie ein Abgleiten unter die 38-Wochen-Linie (akt. bei 17,07 EUR) definieren. Bei einer negativen Weichenstellung müssen Anleger ein Wiedersehen mit dem Oktobertief bei 15,00 EUR einkalkulieren, das zudem mit der 38,2%-Korrektur des Aufwärtsimpulses von Januar 2016 bis Oktober 2017 harmoniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 11.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:17,915 EUR +3,26% (11.12.2018, 09:13)