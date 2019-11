Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.800 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (07.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Betrachte man die Tagesentwicklung der Biotech-Titel im MDAX, so könne nur QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH) seine Anleger mit einem Plus erfreuen. Die Aktie gewinne gut ein Prozent auf 28,09 Euro. Evotec und MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200) müssten dagegen beide ein Minus verkraften. Evotec gebe gut ein Prozent nach auf 18,98 Euro, MorphoSys verliere mehr als drei Prozent auf 94,55 Euro.Der MorphoSys-Aktie könne auch die heutige Ankündigung neuer Daten auf der Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) am heutigen Tag nicht auf die Sprünge helfen. Auf der Jahrestagung, die vom 7. bis 10. Dezember 2019 in Orlando, Florida, stattfinde, sollten bisher unveröffentlichte Daten zu Tafasitamab (MOR208) präsentiert werden. In diesem Jahr würden insgesamt vier Abstracts die klinische Entwicklung von Tafasitamab in der Indikation diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL) sowie in anderen Blutkrebs-Indikationen zeigen. Zusätzlich würden drei Abstracts präklinische Daten enthalten.Die Evotec-Aktie gebe ohne Nachrichten ebenfalls nach. Hier rücke das Septembertief bei 18,94 Euro nun wieder ins Visier. Dieses stelle eine erste wichtige Unterstützung dar. Knapp darunter verlaufe zudem das Mehrmonatstief bei 18,19 Euro. Dieses gelte es in jedem Fall zu verteidigen. Inzwischen sei die Aktie fast wieder auf dem Niveau angelangt, wo im August der Vorstandschef Werner Lanthaler zugegriffen habe. Er habe damals Aktie von Evotec zu 18,87 Euro gekauft - in einem Volumen von 188.660,59 Euro. DER AKTIONÄR sehe dieses Niveau ebenfalls als gute Kaufchance.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:19,005 EUR -0,96% (07.11.2019, 13:22)