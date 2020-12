Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

29,88 EUR -1,35% (29.12.2020, 16:44)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (29.12.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Nach der starken Rallye zuletzt sei die Evotec-Aktie am heutigen Dienstag auf Konsolidierungskurs gegangen. Am Nachmittag verliere das Papier 1,9 Prozent auf 29,74 Euro. Aus charttechnischer Sicht sei dies eine überfällige Korrekturbewegung, am übergeordneten starken charttechnischen Bild ändere der heutige Rücksetzer nichts.Vor Kurzem hat DER AKTIONÄR mit dem Vorstandschef, Werner Lanthaler gesprochen. Auf die Frage, auf welchem Gebiet er das größte Potenzial für Evotec sehe, habe er geantwortet: "Evotec hat überall dort großes Potenzial, wo die Medizin im Moment vor verschlossenen Türen steht. Unsere multimodale R&D Autobahn to Cures ist unser Beitrag dazu, diese Türen zu öffnen und damit Patientinnen und Patienten weltweit Zugang zu Medikamenten zu verschaffen, die sie dringend benötigen. Wirkstoffforschung wird immer mehr zu einer datengetriebenen und personalisierten Aufgabe. Ein Grund dafür ist, dass uns zum einen durch die Sequenzierung des Genoms und verschiedene anderen "Omiken" eine rasant wachsende Datenmenge zur Verfügung steht. Gleichzeitig wachsen über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aber auch die Möglichkeiten, mit denen wir diese Daten nutzen können, um unser Verständnis von Krankheit und Gesundheit auf eine neue Ebene zu heben. Der dritte Schritt ist die schnelle und effiziente Umsetzung dieser Erkenntnisse auf einer multimodalen Entwicklungsplattform. Diese drei Dinge muss eine Wirkstoffforschungsplattform in Zukunft unbedingt abdecken, und in allen drei Bereichen ist Evotec weltweit absolut führend aufgestellt."Nach dem Ausbruch über das 2019er-Hoch bei 27,29 Euro gelte diese Marke nun als wichtige Unterstützung für die Aktie. DER AKTIONÄR bleibt für die Aktie von Evotec weiterhin sehr zuversichtlich. Das Papier sei ein hochattraktives Langfristinvestment. Anleger lassen die Gewinne bei der Evotec-Aktie laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:29,83 EUR -1,55% (29.12.2020, 16:30)