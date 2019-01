XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,67 EUR +2,39% (09.01.2019, 11:33)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

19,70 EUR +2,26% (09.01.2019, 11:46)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (09.01.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Der Titel stehe im Jahresvergleich enorm gut da. Und auch im neuen Jahr könnte der Wirkstoffforscher durchaus an die jüngsten Erfolge anknüpfen und performancetechnisch erneut überzeugen.Darüber hinaus habe sich mit Forge Therapeutics ein Partner zuletzt über neuen Geldfluss freuen können. Im Dezember 2016 sei Evotec eine strategische Allianz im Bereich gramnegativer Antibiotika mit Forge eingegangen. Der Partner habe nun eine zweite Forschungsförderung von Carb-X (Combating Antibiotic Resistant Bacteria) in Höhe von 11,1 Millionen Dollar zugesprochen bekommen, heiße es in einer Mitteilung. Forge erhalte eine Anschubfinanzierung von bis zu 5,7 Millionen Dollar und weitere potenzielle Zahlungen in Höhe von bis zu 5,4 Millionen Dollar bezogen auf habe technische Meilensteine erreicht, so Evotec weiter.Der Hamburger Wirkstoffforscher präsentiere demnächst gleich auf mehreren wichtigen Konferenzen. Den Beginn mache die 37th J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, auf der Dr. Werner Lanthaler am 10. Januar um 17 Uhr (deutsche Zeit) Evotec präsentieren werde.Im Wochenvergleich ist Evotec erneut der drittbeste Wert im MDAX, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: