Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

21,72 EUR -6,74% (30.07.2020, 12:19)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (30.07.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec: Lukrativer US-Auftrag - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Während in den USA Aktien von Biotechfirmen mit Covid-19-Bezug derzeit durch die Decke gehen würden, sei es hierzulande mit Ausnahme von BioNTech noch recht ruhig. Eine der wenigen deutschen Hoffnungsträger sei Evotec. Wie das Hamburger Unternehmen kürzlich verkündet habe, solle es für die USA Antikörper gegen die Lungenkrankheit Covid-19 entwickeln und herstellen.Die Evotec-Tochter Just - Evotec Biologics habe vom US-Verteidigungsministerium einen entsprechenden Auftrag erhalten, der einen Wert von bis zu 18,2 Mio. Dollar habe. Laut Evotec sollten die von den USA bestellten monoklonalen Antikörper sowohl der Behandlung als auch der Vorbeugung gegen die Krankheit dienen, die die Welt seit mehr als einem halben Jahr in Atem halte. Ziel sei es, dem US-Verteidigungsministerium schnell und effizient monoklonale Antikörper bereitzustellen. "Es ist eine Ehre, mit dem Verteidigungsministerium an diesem wichtigen und zeitkritischen Pro-gramm zu arbeiten", so James Thomas, Executive Vice President Global Head Biotherapeutics bei Just - Evotec Biologics.Während der Aktienkurs auf den höchsten Stand seit März geklettert sei und damit die Verluste seit Beginn der Corona-Krise wieder wettgemacht habe, hätten Analysten positiv reagiert. Evotec könne vom Hype rund um ein potenzielles Gegenmittel gegen die Covid-19-Erkrankung profitieren, meine Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Damit befänden sich die Hamburger in einer illustren Runde deutscher Unternehmen, die sich auf diesem Sektor durch ihre Technologie international durchsetzen könnten. Analyst Bruno Bulic von der Baader Bank schätze, dass der Vertrag im laufenden Jahr 1,9 Prozent zum Umsatz von Evotec beitrage. Sollte das Unternehmen mit seiner Antikörper-Entwicklung erfolgreich sein, dürfte es seine Produktions-kapazität ausweiten. Um die möglichen Umsatzsteigerung für 2021 einzuschätzen, seien aber klinische Daten zu dem Antikörper nötig. Es sei also für viel Fantasie gesorgt. (Ausgabe 30/2020)Börsenplätze Evotec-Aktie:XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:21,85 EUR -5,53% (30.07.2020, 12:04)