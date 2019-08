Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (22.08.2019/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) hat ein starkes erstes Halbjahr absolviert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Erlöse seien um 16 Prozent auf 207,1 Mio. Euro geklettert. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei sogar um 51 Prozent auf 58,2 Mio. Euro nach oben gesprungen.Nicht zuletzt dank der starken Entwicklung des Basisgeschäfts sowie der Integration der Erlöse des zugekauften Unternehmens Just.Bio - der Abschluss der Akquisition sei per 2. Juli erfolgt - habe die Biotechfirma Prognosen angehoben: Beim Umsatz erwarte Evotec nun ein Wachstum von circa 15 Prozent statt circa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 364 Mio. Euro. Für das EBITDA werde nun ausgehend vom 2018er Wert von 92 Mio. Euro ein Wachstum von mehr als 10 Prozent erwartet (zuvor: Circa 10 Prozent). Angesichts der starken Zuwächse im ersten Halbjahr und weil die Erlöse aus der Akquisition von Just.Bio erst im zweiten Halbjahr zum Tragen kämen, dürfte hier noch Luft nach oben sein.Infolge der guten Nachrichten habe die Evotec-Aktie ihren jüngsten Höhenflug zunächst fortgesetzt und sich dabei wieder ihrem Mehrjahreshochs bei gut 27 Euro angenähert. Dann sei jedoch Ernüchterung eingekehrt. Zum einen sei bei Anlegern negativ aufgestoßen, dass die Hamburger unter dem Strich mit knapp 11 Mio. Euro rund 40 Prozent weniger verdient hätten als vor einem Jahr. Grund seien unter anderem höhere Steuern und eine gestiegene Zinslast zur Finanzierung von Übernahmen und Währungsverlusten gewesen. Zum anderen sei eine höhere Prognose am Markt bereits erwartet worden.