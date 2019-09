Xetra-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,88 EUR -0,29% (20.09.2019, 16:27)



Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

20,85 EUR -0,33% (20.09.2019, 16:42)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (20.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aktie von Evotec habe sich in den vergangenen Wochen von ihrem Augusttief bei 18,19 Euro wieder deutlich nach oben absetzen können. Bis auf 21,48 Euro sei es nach oben gegangen. Knapp darüber verlaufe die 200-Tage-Linie. Für einen Angriff auf diese Hürde habe es bislang allerdings noch nicht gereicht. Nach wie vor seien auch die Leerverkäufer stark engagiert.Am heutigen Freitag müsse die Aktie von Evotec leicht abgeben auf am Nachmittag 20,80 Euro. Im Monatsvergleich sei der Wert damit aber immer noch mit einem Plus von gut zehn Prozent der stärkste Wert aus dem Bereich Gesundheit im MDAX. Die Aktie von Sartorius könne sich im Monatsvergleich gerade so mit 0,1 Prozent ins Plus retten, QIAGEN habe 2,4 Prozent verloren, MorphoSys habe sogar mehr als fünf Prozent abgeben müssen. Die Aktie von MorphoSys habe sich zuvor allerdings extrem gut behaupten können.Bei Evotec seien weiterhin einige Leerverkäufer stark am Werk. Insgesamt würden sich die Netto-Leerverkaufspositionen auf 8,37 Prozent der Aktien von Evotec belaufen. Sollte der Aktie demnächst der Sprung über die bei knapp 22 Euro verlaufende 200-Tage-Linie gelingen, dürften diesen wohl langsam etwas die Luft ausgehen. Dies wiederum könnte die Aktie weiter beflügeln.Demnächst präsentiere Evotec zudem auf einigen Konferenzen. Am Montag und Dienstag kommender Wochen würden zwei in München stattfinden. Hier werde der Finanzvorstand Enno Spillner anwesend sein. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Werner Lanthaler fliege hingegen in die USA. Am Dienstag, 24. September nehme er an der Ladenburg Thalmann Healthcare Conference in New York teil. Am Mittwoch, 2. Oktober, präsentiere er ebenfalls in New York auf der 2019 Cantor Global Healthcare Conference.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Evotec-Aktie: