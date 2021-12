Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (16.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aktie von Evotec gehöre am heutigen Donnerstag zu den wenigen Verlierern im MDAX . Mit einem Minus von 1,9 Prozent auf 43,74 Euro führe das Papier die Verliererliste des Tages sogar an. Dabei habe es eigentlich positive Nachrichten gegeben. Die Aktie habe allerdings bereits am Vortag einen deutlichen Kurssprung hinlegen können.Wie Evotec heute bekannt gegeben habe, habe man von der Bill & Melinda Gates Foundation eine Förderung in Höhe von 18 Millionen Dollar erhalten. Mit dem Betrag werde Evotec seine integrierte F&E-Plattform einsetzen, um die Erforschung und Entwicklung eines neuartigen, first-in-class Programms im Bereich Frauengesundheit und Verhütung voranzutreiben.Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, habe kommentiert: "Wir freuen uns sehr auf die Aufgabe, einfirst-in-class Programm im Bereich Frauengesundheit in die Klinik zu bringen und global verfügbar zu machen. Die Förderung der Bill & Melinda Gates Foundation ermöglicht es uns, Evotecs vollständig integrierte Forschungs- und Entwicklungsplattform zur Erforschung und Entwicklung neuer, sicherer und wirksamer Wirkstoffkandidaten zu nutzen. Wir sind dankbar für das Vertrauen der Stiftung in die ähigkeiten unserer integrierten Plattform und freuen uns darauf, einen neuen Wirkstoff bereitzustellen, der das Potenzial hat, das Leben vieler Frauen zu verbessern."Die kanadische Bank RBC habe Evotec nach Erhalt von Fördergeld für Frauengesundheit von der Gates-Stiftung auf "outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Zoe Karamanoli halte das innovative Segment des Wirkstoffforschers weiterhin für unterbewertet, dies gelte insbesondere für die Plattform. Diese sei der Schlüssel für langfristiges Wachstum. Der Deal mit der Gates-Stiftung sei ein weiteres Beispiel dafür, wie Evotec Vorteile aus der Plattform ziehe, habe die Analystin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: