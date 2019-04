XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und seine mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt Evotec alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (01.04.2019/ac/a/t)



Evotec habe am heutigen Montag die Umwandlung in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, "SE") bekannt gegeben, die mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg wirksam geworden sei. Die Gesellschaft werde mit sofortiger Wirkung unter der Handelsregisternummer HRB 156381 als Evotec SE firmieren. Der Hauptsitz bleibe in Hamburg. Die neue Rechtsform habe keinerlei Auswirkungen auf das operative Tagesgeschäft des Unternehmens, so Evotec in einer Mitteilung.Dr. Werner Lanthaler, Vorstandsvorsitzender der Evotec SE, habe gesagt: "Diese Umwandlung spiegelt die strategische europäische und internationale Ausrichtung des gesamten Evotec-Konzerns mit Standorten in Frankreich, Deutschland, Italien, der Schweiz sowie in UK und den USA wider. Wir freuen uns, unsere wachsende und vielfältige Organisation und Unternehmenskultur in diesem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln."Evotecs Hauptversammlung 2018 habe dem Beschlussvorschlag zur Umwandlung am 20. Juni 2018 zugestimmt. Das Unternehmen habe im Anschluss den Umwandlungsprozess initiiert, der auch eine obligatorische Vereinbarung über die zukünftige Beteiligung der Arbeitnehmer vorgesehen habe, so das Unternehmen weiter. Evotec plane keine Änderung der bisherigen zweigliedrigen Organstruktur, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Die Aktionäre der Evotec AG seien mit Wirksamwerden der Umwandlung automatisch Aktionäre der Evotec SE geworden und der Handel der Evotec-Aktien bleibe von der Umwandlung unberührt. Interessant in jedem Fall: Mit der Umwandlung würde ein Gang an die US-Börse einfacher. Auch wenn Evotec hier bislang kein Interesse bekundet habe.Die Aktie von Evotec sei bereits am vergangenen Freitag nach Vorlage der Zahlen für das vergangenen Geschäftsjahr der Ausbruch auf ein neues Mehrjahreshoch gelungen und damit ein starkes Kaufsignal. Auf die heutige Meldung reagiere die Aktie erneut mit einem deutlichen Plus von 2,3% auf 24,23 Euro. Damit sei der charttechnische Ausbruch eindrucksvoll bestätigt worden. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Oktober vergangenen Jahres habe die Aktie bereits 40% zulegen können.