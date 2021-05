XETRA-Aktienkurs Evotec-Aktie:

33,87 EUR -0,32% (11.05.2021, 10:36)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec SE:



Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (11.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Das Hamburger Biotech-Unternehmen befinde sich nach einem Umsatzplus im ersten Quartal auf dem Weg zu seinen Jahreszielen. Die Erlöse seien zum Jahresauftakt im Vorjahresvergleich um 11% auf 133 Mio. Euro gestiegen, wie Evotec am Dienstag mitgeteilt habe. Rückenwind habe die US-Tochter Just-Evotec Biologics verliehen, deren Erlöse um 60% geklettert seien. Die Corona-Krise habe dagegen keine wesentlichen Auswirkungen auf die Entwicklung in dem Quartal gehabt, habe es weiter geheißen.Ergebnisseitig habe Evotec jedoch Einbußen hinnehmen müssen, da das Vorjahresquartal noch durch eine Zahlung des französischen Pharmapartners Sanofi positiv beeinflusst gewesen sei. Zudem hätten ungünstige Währungseffekte belastet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe somit im vergangenen Jahresviertel bei 21 Mio. Euro nach 30 Mio. Euro ein Jahr zuvor gelegen.Evotec habe seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Die Evotec-Aktie zeige derweil kaum Reaktion auf die Zahlen. "Der Aktionär" bleibe jedoch ganz klar bei seiner positiven langfristigen Einschätzung zum Titel. Das Unternehmen habe in den vergangenen Jahren und auch in diesem Jahr bereits wieder eine Vielzahl von hochinteressanten Deals abschließen können, die sich langfristig auszahlen dürften. Die nächste charttechnische Zielmarke, die es als nächstes zu überwinden gelte, warte in Form des Februarhochs 2021 bei 37,62 Euro. Anleger sollten die Gewinne bei Evotec weiter laufen lassen. Der Stopp werde vorerst bei 23 Euro belassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:33,82 EUR -0,06% (11.05.2021, 10:47)