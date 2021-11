Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

Kurzprofil Evotec SE:



Die votec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Die Evotec SE ist weltweit tätig und ihre mehr als 2.900 Mitarbeiter bieten ihren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung und -entwicklung an.



Dabei deckt die Evotec SE alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten, Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (30.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec SE (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, NASDAQ OTC-Symbol: EVOTF) unter die Lupe.Die Aktien von Evotec hätten sich am Dienstag von ihrem schwachen Vortag erholt. Während der Gesamtmarkt aus Angst vor der Omikron-Variante des Coronavirus unter Druck gestanden habe, seien sie an der MDAX -Spitze um 2,7 Prozent geklettert. Experten hätten sich zu Wochenbeginn positiv zur Aktie oder der US-Notiz geäußert. Dies habe nun nachgewirkt, nachdem es am Montag im turbulenten Marktumfeld nur kurz für Auftrieb gesorgt habe.Am Montagmorgen habe zuerst das Analysehaus Jefferies eine Kaufempfehlung abgegeben und am Nachmittag sei dann eine ebensolche auch noch von der Bank of America für die US-Hinterlegungsscheine (ADS) des Unternehmens gekommen. Diese würden erst seit Anfang November wieder in New York gehandelt. Außerdem habe die kanadische Investmentbank RBC der deutschen Evotec-Aktie zu Wochenbeginn mit einem 50-Euro-Kursziel noch mehr Kurspotenzial attestiert als bisher.Evotec sei im Bereich der Wirkstoffforschung ein führender Dienstleister für die Pharmaindustrie, habe der Bank of America-Experte, Michael Ryskin, am Montagnachmittag gelobt. Mit einer eigenen Pipeline an Medikamenten sei das Unternehmen aber zugleich auch ein Wettbewerber für die traditionelle Biotech-Industrie. Er habe Evotec daher den einzigartigen Vorteil eines "hybriden Geschäftsmodells" attestiert - und sehe in vielerlei Hinsicht Aufwärtspotenzial für die Anteile.Jeder in den USA gehandelte Anteilschein entspreche einer halben Evotec-Stammaktie. Der BofA-Experte Ryskin stelle mit seinem Kursziel von 28 US-Dollar für die zuletzt zu 22,74 Dollar gehandelten ADS einen Anstieg um ein Viertel in Aussicht. Damit könnten in den Augen des Experten für die in Deutschland gehandelten Aktien bis zu 56 Euro gerechtfertigt sein. Für diese seien am Dienstag zuletzt knapp über 42 Euro bezahlt worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Evotec-Aktie: