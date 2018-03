Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.



Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (16.03.2018/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) bei Kursen von unter 16 Euro erneut ein Kauf.Evotec und Sanofi würden ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Beide Unternehmen würden sich in exklusiven Verhandlungen bezüglich des Aufbaus einer von Evotec geführten "Open Innovation"-Plattform zur beschleunigten Erforschung und Entwicklung von Medikamenten gegen Infektionskrankheiten befinden. "Das ist eine sehr vielversprechende Transaktion und untermauert unsere robuste Geschäftsbeziehung zu Sanofi", habe Firmenchef Werner Lanthaler im Gespräch mit der "Vorstandswoche" gesagt. "Die Schaffung einer fokussierten, externen Innovationsplattform für Infektionskrankheiten ist eine große Neuheit für die Branche. Unser Ziel ist, eine gemeinsame Pipeline neuer und wirksamer Antibiotika aufzubauen", so Lanthaler.Zur Unterstützung der Plattform werde Sanofi ihr Portfolio an frühphasigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie ihr Expertenteam im Bereich Infektionskrankheiten an Evotec transferieren. "Mit dieser innovativsten Pipeline der Branche schaffen wir ein Alleinstellungsmerkmal und setzen den Standard in der Industrie. In der Kombination aus unseren Technologien, wie zum Beispiel dem Know-how von künstlicher Intelligenz und Chemie, erreichen wir eine Nummer 1-Position auch im Bereich der Infektionskrankheiten, was von Sanofi unterstützt wird".Bei Unterzeichnung des Vertrages werde Evotec eine einmalige Vorabzahlung von 60 Mio. Euro erhalten, die den Cashbestand massiv erhöhe. Zudem werde Sanofi das Unternehmen langfristig signifikant unterstützen, um die Entwicklung des Portfolios zu gewährleisten. Im Gegenzug erhalte Sanofi bestimmte Optionsrechte an der Entwicklung, Herstellung und Kommerzialisierung der Antiinfektiva-Projekte. Details zum Gesamtpaket mit Sanofi bezüglich der künftigen finanziellen Unterstützung habe Lanthaler den Experten nicht nennen wollen. Es dürfte sich allerdings insgesamt um einen deutlich dreistelligen Millionendeal handeln. "Wir beginnen mit dem Ausbau der Pipeline im Jahr 2019. Für den Zeitraum von 5 Jahren bekommen wir von Sanofi alle Kosten erstattet. Wir werden daher den Aufbau der Pipeline profitabel gestalten".Lanthaler habe das Ziel, pro Jahr 1 bis 2 strategische Allianzen zu schmieden. Mit Sanofi habe der Firmenchef für 2018 bereits einen Deal in der Tasche. "Das Jahr 2018 ist noch sehr lange. Ich bin zuversichtlich, dass wir unseren Erfolg bezüglich Partnerschaften auch in Zukunft fortsetzen." Unabhängig weiterer Allianzen zeige sich Lanthaler für das Jahr 2018 optimistisch. "Unsere Auftragslage bei EVT Execute ist sehr stark. Die Integration von Aptuit entwickelt sich nach Plan. Unser Ziel für 2018 sind Cross-Selling Effekte aus Aptuit und Evotec bei Vertragsverlängerungen und natürlich Outsourcing-Verträge mit neuen EVT Execute-Kunden abzuschließen." Die Einheit EVT Execute sollte sich somit auch 2018 robust entwickeln. Bei EVT Innovate habe Evotec inzwischen laut dem Firmenchef eine "kritische Größe" erreicht.Im Jahr 2018 dürfte Evotec beim Umsatz erneut zweistellig wachsen und einen Umsatz von deutlich über 300 Mio. Euro einfahren. Lanthaler wolle in diesem Jahr die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von bisher etwa 20 Mio. Euro auf 25 bis 30 Mio. Euro ausweiten. Trotz dieser erhöhten Ausgaben werde auch das EBITDA in 2018 erneut signifikant wachsen. Für eine endgültige Guidance sei es noch zu früh. "Wir gehen aber schon davon aus, dass wir in diesem Jahr erneut organisch sehr stark wachsen." Für das Jahr 2017 hätten die Hamburger ein Umsatzplus von mehr als 40% in Aussicht gestellt und ein Plus beim EBITDA von mindestens 50%. Nach Berechnungen der Experten dürfte sich der Umsatz in 2017 auf ca. 250 Mio. Euro belaufen und das EBITDA auf etwa 55 Mio. Euro.Das Zahlenwerk wäre sogar noch etwas besser ausgefallen, wenn sich der US-Dollar nicht abgeschwächt hätte, und wenn es nicht ca. 5 Mio. Euro Einmalkosten durch M&A-Aktivitäten gegeben hätte. Das Unternehmen generiere gut 60% der Einnahmen in US-Dollar und habe wesentliche Kosten in Euro und Britische Pfund. Besonders in Q4 dürfte die Währung kleinere Schmerzen verursacht haben; vor allem beim Umsatz in der Translation zum Euro. Beim Ergebnis habe Evotec einen gewissen Natural Hedge, und ein Teil der Währung werde abgesichert, sodass die Effekte beim Ergebnis nicht wesentlich seien.Evotec entwickle sich insgesamt großartig. Nicht nur auf der Zahlenseite, sondern auch inhaltlich und strategisch.Unsere Dauerkaufempfehlung seit Kursen von 2 Euro ist bei Kursen von unter 16 Euro erneut ein Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Evotec-Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2018)