Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

14,275 EUR +1,75% (08.01.2018, 13:10)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute).



Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG. (08.01.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evotec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", sollten langfristig orientierte Investoren das wieder günstige Niveau bei der Aktie des Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) nutzen.Bei Evotec gehe es gut los. Evotec und APEIRON Biologics, eine Biotech-Gesellschaft, die immunonkologische Therapien gegen Krebs entwickle, hätten heute mitgeteilt, dass sie die erste Meilenstein-Zahlung von Sanofi aus der seit August 2015 bestehenden 3-Parteien-Allianz bekommen hätten. Die Zahlung in Höhe von drei Mio. Euro werde zu gleichen Teilen zwischen den beiden aufgeteilt. Die Zahlung erfolge, weil ein bisher unveröffentlichter, neuer, immunonkologischer niedermolekularer Wirkstoff die späte präklinische Entwicklung erreicht habe. Im Rahmen der Allianz würden die drei Unternehmen zusammen an der Identifizierung niedermolekularer Wirkstoffe und Angriffspunkte für neue Arzneimittel arbeiten, welche die präklinischen und klinischen Profile führender Checkpoint-Inhibitoren ergänzen könnten.Das Wertpapier reagiere auf die Nachricht mit einem kräftigen Kursplus. Es habe den ersten wichtigen Widerstand in Form der 200-Tages-Linie überwunden. Jetzt gelte es jedoch, relativ schnell die nächste Hürde bei 15,15 Euro zu nehmen.Langfristig orientierte Investoren sollten das nach der letzten Korrektur aktuell wieder günstige Niveau nutzen und sich ein paar Stücke dieses enorm stark aufgestellten Biotechwerts ins Depot legen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Evotec-Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2018)