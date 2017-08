Kursziel

Evotec-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 16,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 07.08.2017 16,00 Buy ROTH Capital Partners Michael Higgins 07.08.2017 - Verkaufen DZ BANK Heinz Müller 31.07.2017 13,00 Hold Berenberg Bank Klara Fernandes 31.07.2017 10,95 Halten EQUI.TS GmbH Thomas J. Schießle, Daniel Großjohann 29.05.2017 12,00 Neutral Oddo Seydler Bank Igor Kim 11.05.2017

Tradegate-Aktienkurs Evotec-Aktie:

13,12 EUR -2,27% (08.08.2017, 19:55)



ISIN Evotec-Aktie:

DE0005664809



WKN Evotec-Aktie:

566480



Ticker-Symbol Evotec-Aktie Deutschland:

EVT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evotec-Aktie:

EVOTF



Kurzprofil Evotec AG:



Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wirkstoffforschungslösungen werden entweder in Form von vergüteter Auftragsforschung, integrierten Wirkstoffforschungsallianzen, Entwicklungspartnerschaften, der Lizenzierung innovativer Wirkstoffkandidaten oder Beratungsvereinbarungen erbracht.



Evotec ist weltweit tätig, beschäftigt hochkarätige Experten aus der Wissenschaft und verfügt über modernste Technologien sowie ausgewiesene Expertise in den therapeutischen Kernbereichen Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten. Das Unternehmen strebt durch den Einsatz dieser Expertise die Entwicklung branchenführender Therapeutika auf Basis ihrer systematischen und umfassenden Infrastruktur an.



Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi, Genentech, Janssen Pharmaceuticals und UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften und über eine Reihe von eigenen Wirkstoffkandidaten in der klinischen sowie in der präklinischen Entwicklung. Dazu gehören Partnerschaften u. a. mit Janssen Pharmaceuticals im Bereich der Alzheimer’schen Erkrankung, mit Sanofi im Bereich Diabetes mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative Erkrankungen.



Evotec ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Wirkstoffforschung und stützt sich dabei auf ihr im Laufe von über 20 Jahren angesammeltes Wissen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Hamburg; weitere bedeutende operative Konzernstandorte befinden sich in Abingdon und Manchester, UK, Göttingen und München, Deutschland, South San Francisco, Branford, Princeton, Watertown and Kalamazoo, USA, sowie Toulouse, Frankreich. Weltweit beschäftigt Evotec mehr als 1.200 Mitarbeiter. (09.08.2017/ac/a/t)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) vor Bekanntgabe der Halbjahreszahlen zu? 16,00 Euro oder 12,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Evotec-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Evotec AG wird am 10. August 2017 über das erste Halbjahr 2017 berichten.Falko Friedrichs, Analyst der Deutschen Bank, hat Evotec von "hold" auf "buy" heraufgestuft sowie ein neues Kursziel von 16 Euro genannt. Das Biotech-Unternehmen sei weltweit führend bei der Wirkstoffentwicklung, schrieb Friedrichs am 7. August in einer Studie. Die Wachstumsaussichten im Kerngeschäft seien blendend. Die Gewinnschätzungen hat der Analyst für die Jahre ab 2018 um 10% bis 70% erhöht - auch aufgrund der wertversprechenden Aptuit-Übernahme.Der Analyst der DZ BANK, Heinz Müller, hat wiederum den fairen Wert für Evotec von 8,30 Euro auf 8,50 Euro erhöht, die Verkaufsempfehlung jedoch bestätigt. Nach Ansicht von Müller erscheine der Preis für die bekannt gegebene Akquisition des Konkurrenten Aptuit sehr hoch und dürfte die Margen von Evotec verwässern. Wegen des daraus resultierenden niedrigeren Diskontierungsfaktors lege aber der faire Wert leicht zu.