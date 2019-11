Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (12.11.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Bray von der Privatbank Berenberg:Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Der Aktienanalyst beziehe sich auf eine Roadshow in London mit Dr. Harald Schwager, stellvertretendem Vorstandschef sowie den Mitgliedern des IR-Teams von Evonik. Die Stimmung sei verhalten zuversichtlich gewesen. Während die Nachfrage in den meisten industriellen Endmärkten verhalten bleibe, sei Evonik zuversichtlich, im Jahr 2020 weitere Kosteneinsparungen erzielen und den Cashflow weiter verbessern zu können.Sebastian Bray, Analyst der Privatbank Berenberg, hält in einer aktuellen Aktienanalyse am Rating "buy" und dem Kursziel von 30 Euro für die Evonik-Aktie fest. (Analyse vom 12.11.2019)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:26,81 EUR +1,78% (12.11.2019, 12:16)