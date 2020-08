Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

24,11 EUR +1,13% (05.08.2020, 08:31)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (05.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Evonik: Käufer im Vorteil - ChartanalyseDie gestern vorgelegten Quartalszahlen von Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) fielen durchwachsen aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Gegenüber dem Vorjahr habe man auf breiter Front Rückschläge hinnehmen müssen. Teilweise seien diese aber geringer als von den Analysten erwartet ausgefallen, worauf man sich am Markt konzentriert haben dürfte. Die Aktie sei im Tagesverlauf nämlich bis auf ein Hoch bei 24,43 EUR angestiegen, bevor Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten. Diese hätten jedoch noch nicht zu bärischen Signalen geführt, denn der Tag sei oberhalb der zentralen Unterstützung ab ca. 23 EUR beendet worden.Einfach hätten es die Käufer in der Evonik-Aktie seit Wochen nicht. Solange der zentrale Unterstützungsbereich bei 23 bis 22 EUR aber halte, sollten die Käufer leicht im Vorteil sein. Im Idealfall sei in dieser Woche sogar schon der nächste Angriff auf den zentralen Widerstandsbereich knapp oberhalb von 25 EUR gestartet. Die dortige Hürde müsste überwunden werden, um weiteres Potenzial in Richtung 27,50 EUR freizumachen. Kritischer hingegen werde es für die Käufer, sollten die Kurse unter 22 EUR zurückfallen. Dies könnte Stopps auslösen und zu einer Verkaufswelle bis in den Preisbereich von 20 EUR führen, wo man auf eine nächste Unterstützung treffe. (Analyse vom 05.08.2020)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:23,78 EUR +2,02% (04.08.2020, 17:35)