Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (09.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Die Geschäftszahlen des Essener Konzerns für das dritte Quartal hätten sich zwar deutlich verbessert gegenüber den schwachen Q2-Zahlen gezeigt, so der Analyst in einer heutre veröffentlichten Studie. Im Vorjahresvergleich bestehe aber wegen des schweren, Corona-bedingten Einbruchs noch ein Rückstand, der voraussichtlich auch im Schlussquartal nicht aufgeholt werden könne. Das Management habe daher die Mitte Oktober aktualisierten Gesamtjahresprognosen für 2020 bestätigt, in denen gegenüber 2019 rückläufige Umsätze und ein niedrigeres operatives Ergebnis in Aussicht gestellt wüden. Strauß halte die Evonik-Aktie auf dem gegenwärtigen Kursniveau für fair bewertet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bestätigt daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Evonik-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 23 Euro. (Analyse vom 09.11.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Evonik Industries AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Evonik-Aktie: