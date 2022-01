Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,16 EUR -0,55% (20.01.2022, 15:19)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,17 EUR -0,48% (20.01.2022, 15:37)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 12,2 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 1,91 Mrd. EUR. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen für Kunden zu schaffen. Mehr als 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (20.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) unter die Lupe.Zugegeben, es gebe natürlich deutlich spannendere Aktien auf dem deutschen Kurszettel als Evonik. Das Papier des Essener Chemiekonzerns sei allerdings durchaus einen genaueren Blick wert: Evonik sei konstant profitabel, breit aufgestellt - auch in einigen interessanten Zukunftsmärkten -, verfüge über eine solide Bilanz und sei günstig bewertet.Dies habe in dieser Woche bereits die UBS gelobt, die zum Kauf der MDAX-Titel rate und den fairen Wert auf 34 Euro beziffert habe. Die US-Bank JPMorgan habe ihr Kursziel nun mit 36 Euro bestätigt (Einstufung: "overweight").Wegen der guten Perspektiven und der Tatsache, dass aktuell Value-Aktien gesucht seien, bleibe die Dividendenperle ein Kauf. Der Stopp sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)Börsenplätze Evonik-Aktie: