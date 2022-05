Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 15 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,38 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Rund 33.000 Mitarbeiter verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: Das Leben besser machen, Tag für Tag. (12.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Evonik wolle sich in den kommenden Jahren noch mehr auf die Spezialchemie konzentrieren und damit das Wachstum etwas beschleunigen. Der Umsatz solle nun aus eigener Kraft jährlich im Schnitt um mehr als vier Prozent zulegen, habe der MDAX-Konzern im Rahmen eines Kapitalmarkttages mitgeteilt. Bisher habe das Ziel bei mehr als drei Prozent Volumenwachstum gelegen.Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sollten davon weiter 18 bis 20 Prozent übrig bleiben. Der Fokus liege dabei auf den drei Wachstumssparten Specialty Additives, Nutrition & Care und Smart Materials. "Geschäfte, die wir aus strategischen Gründen abgeben, stellen wir bestmöglich auf", so Evonik-Chef Christian Kullmann laut Mitteilung. Die Vorbereitungen zur Trennung für alle drei Bereiche der Sparte Performance Materials - Superabsorber, Functional Solutions und Performance Intermediates - würden bereits laufen. Im Laufe des Jahres 2023 sollten dann neue Eigentümer oder Partner gefunden werden.Gleichzeitig wolle Evonik bis 2030 insgesamt 3,7 Milliarden Euro in umweltfreundlichere Produkte sowie in die Weiterentwicklung von Produktionsprozessen und in die Infrastruktur stecken, um die CO2-Emissionen zu senken. Letzteres solle helfen, bis 2030 die operativen Kosten um mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr zu reduzieren.Dividendenjäger können hier weiter an Bord bleiben (Stopp: 21,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.05.2022)Mit Material von dpa-AFX