Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

26,25 EUR +2,62% (08.05.2019, 15:03)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

26,12 EUR +2,11% (08.05.2019, 15:18)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete das Unternehmen in den fortgeführten Aktivitäten mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Mrd. EUR und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. EUR. (08.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Das Zahlenwerk für Q1 2019 habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Analysten-Erwartungen bewegt. Es sei durch eine geringe Umsatzdynamik (berichtet/organisch: jeweils +1% y/y) sowie teilweise deutliche Ergebnisrückgänge (bereinigtes EBITDA: -3% y/y; berichtetes EpS: -15% y/y) gekennzeichnet gewesen. Die Erstanwendung von IFRS 16 habe die Geschäftsentwicklung ebenfalls sichtbar beeinflusst.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 sei aufgrund der veränderten Konzernstruktur (Verkauf des Methacrylat-Verbunds am 04.03. angekündigt, attraktiver Verkaufspreis von 2,5 Mrd. Euro in bar; rückwirkend als nicht fortgeführte Aktivität behandelt) angepasst worden, was keine Überraschung darstelle. Die operative Ebene (Umsatz, bereinigtes EBITDA) sehe das Management nun mindestens auf dem Vorjahresniveau. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angepasst (u.a. berichtetes EPS 2019e: 1,75 (alt: 1,74) Euro; berichtetes EPS 2020e: 1,75 (alt: 1,89) Euro). Die Konjunktur-Frühindikatorenindices würden für die OECD zwar nach wie vor ein nachlassendes Wachstumstempo, aber mit einer geringeren Abwärtsdynamik, sowie eine Stabilisierung für China signalisieren.Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Evonik-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 29,00 Euro. (Analyse vom 08.05.2019)Börsenplätze Evonik-Aktie: