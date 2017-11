Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.



Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (05.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 30 auf 31 Euro.Die Q3-Zahlen hätten leicht über den Markterwartungen gelegen und würden den positiven Trend des ersten Halbjahres fortschreiben, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Essener Konzern habe neben der erstmaligen Einbeziehung zugekaufter Geschäftsaktivitäten v.a. vom nachlassenden Preisdruck im Segment Nutrition & Care sowie der anhaltend positiven Preis- bzw. Mengenentwicklung in den beiden anderen wichtigen Segmenten profitiert. Die Anhebung des Gesamtjahresausblicks resultiere hauptsächlich aus der zum 1. September vollzogenen Übernahme des Silica-Geschäfts von J.M. Huber und sei bereits weitgehend in den Analystenschätzungen berücksichtigt gewesen. Auch für Strauß hätten sich daraus nur marginale Anpassungen seiner Prognosen ergeben.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Evonik-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 30 auf 31 Euro angehoben. (Analyse vom 03.11.2017)Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:32,035 EUR +0,63% (03.11.2017, 17:35)