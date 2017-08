ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Die Aktivitäten des Konzerns sind auf die wichtigen Megatrends Gesundheit, Ernährung, Ressourceneffizienz sowie Globalisierung konzentriert. Evonik profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen.



Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (08.08.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 33,00 Euro auf 30,00 Euro.Die Q2-Zahlen seien operativ gemischt, ergebnisseitig aber etwas besser als erwartet, ausgefallen. Auf berichteter Basis hätten Finanzerträge infolge von Steuererstattungen die Sonderbelastungen (u.a. Anlagenstillstand in Antwerpen) teilweise kompensieren können. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden. Der Fokus sollte künftig auf der Integration des Spezialadditiv-Geschäfts von Air Products liegen. Die jährlichen Synergien (ca. 70 (in 2017 erreicht: 5) Mio. Euro) sollten spätestens in 2020 realisiert sein. Der Abschluss der Übernahme von Huber Silica werde weiterhin in H2 erwartet und sei deswegen nicht im Ausblick enthalten. Die niedrigen Preise bei Nutrition und Unsicherheiten bei wichtigen Produkten sollten das Aufwärtspotenzial begrenzen. Der Analyst habe seine EPS-Prognose für 2017 leicht reduziert (1,62 (alt: 1,70) Euro) und für 2018 (2,00 Euro) unverändert gelassen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat seine "halten"-Empfehlung für die Evonik-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 08.08.2017)Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:27,63 EUR -0,05% (08.08.2017, 10:09)Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:27,599 EUR -1,26% (08.08.2017, 10:21)