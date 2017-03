SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

0,56 CHF -5,08% (15.03.2017, 09:32)



ISIN Evolva Holding-Aktie:

CH0021218067



WKN Evolva Holding-Aktie:

A0EAKH



Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ADF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

EVE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ELVAF



Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (15.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF).Evolva habe eine Vereinbarung über eine Eigenkapitalzusage auf Abruf (Standby Equity Distribution Agreement - SEDA) mit Yorkville geschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung werde Yorkville Barmittel von bis zu CHF 30 Mio. über einen 36-Monats-Zeitraum in Einzeltranchen von jeweils bis zu CHF 1 Mio. bereitstellen. Im Gegenzug erhalte Yorkville Evolva-Aktien mit einem Rabatt von 5% auf den Marktpreis.Neue GJ16-Zahlen veröffentlicht: Evolva habe angegeben, dass sich der Umsatz für das Geschäftsjahr 2016 auf CHF 9,6 Mio. und der Reingewinn auf ca. CHF 36 Mio. belaufen habe. Bänziger habe ihre Prognosen entsprechend angepasst.Die maximale Verwässerung in Bezug auf die bestehenden Aktien betrage ca. 12,8%. Evolva habe zuvor schon eine SEDA mit Yorkville, diese aber nicht voll ausgeschöpft. Die Vereinbarung beseitige Unsicherheiten über die Finanzierung, aber nach Erachten der Analystin würden künftig weitere Mittel benötigt werden.Börsenplätze Evolva Holding-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:0,519 EUR 0,00% (15.03.2017, 09:04)