Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (26.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die LupeEverfuel habe in dieser Woche wieder von sich reden gemacht. Am Dienstag habe die Nel-Beteiligung den Bau von 19 Wasserstofftankstellen bis Ende 2023 in Dänemark bekannt gegeben. Somit sei die Planungsphase für das skandinavische H2-Tankstellennetz abgeschlossen. Am Mittwoch habe das Unternehmen zudem die Zahlen zum ersten Quartal 2021 veröffentlicht.Die Nel-Beteiligung habe in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen Gesamtumsatz von 191.000 Euro erwirtschaftet. Das EBITDA habe bei minus einer Million Euro gelegen, das dem Wachstum des noch jungen Unternehmens geschuldet sei. Die Finanzergebnisse würden also deutlich machen, dass sich Everfuel noch in der Anfangsphase der Kommerzialisierung seiner grünen Wasserstoff-Wertschöpfungskette befinde.Das Eigenkapital habe sich zum 31. März 2021 auf 83,8 Millionen Euro belaufen, verglichen mit 25,7 Millionen Euro am 31. Dezember 2020. Die Veränderung gegenüber dem Jahresende sei hauptsächlich durch einen Nettoerlös in Höhe von 58 Millionen Euro aus der Privatplatzierung im Januar 2021 entstanden.Die Aktie gehöht auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)