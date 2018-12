Wien (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturdynamik in der Eurozone hat sich in den vergangenen Quartalen reduziert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zum einen hätten Sondereffekte (Grippewelle, Verzögerung von Autozulassungen, etc.) die wirtschaftliche Aktivität negativ beeinflusst. Zum anderen drücke der fehlende Rückenwind aus den Nettoexporten auf das BIP-Wachstum. Die Analysten würden auch für das Jahr 2019 davon ausgehen, dass der Aufschwung überwiegend von der Binnenwirtschaft getragen werde. Die Voraussetzungen für eine fortgesetzte Belebung des privaten Konsums und der Investitionstätigkeit würden die Analysten als günstig erachten. Die privaten Haushalte würden von steigender Beschäftigung und einer Zunahme der Realeinkommen profitieren. Neue Absatzchancen würden Unternehmen angesichts einer hohen Kapazitätsauslastung zu Erweiterungsinvestitionen drängen, die im vorhandenen wirtschaftspolitischen Umfeld günstig finanziert werden könnten.



Allerdings trübe eine beachtliche Zahl an Abwärtsrisiken den Konjunkturausblick. Vor allem anstehende politische Entscheidungen seien mit Unsicherheiten verbunden. Dies belaste die Stimmung und dürfte die gesamtwirtschaftliche Aktivität ein wenig bremsen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG rechnen weder mit einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU noch mit einem Aufflammen einer Euro-/ Schuldenkrise, ausgehend von Italien. Zudem würden sie etwaige Handelshemmnisse zwischen den USA und der EU als maßvoll einschätzen. In Summe würden sie einen fortgesetzten Konjunkturaufschwung erwarten. Dieser werde auch ohne belastende Faktoren im Laufe der Jahre 2019 und 2020 an Schwung verlieren. Immerhin befinde sich der Konjunkturzyklus in der Eurozone bereits in einem fortgeschrittenen Stadium. In einigen Ländern würden Indikatoren sogar auf eine Spätphase hinweisen, die in aller Regel mit einem Tempoverlust beim BIP-Wachstum verbunden sei. (Ausgabe vom 20.12.2018) (21.12.2018/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >