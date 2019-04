Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Produktion in der Industrie (ohne Bau) in der Eurozone präsentierte sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2019 in einer erstaunlich guten Verfassung, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei nicht nur der Rückgang im Februar mit 0,2% gg. Vm. (Konsens: -0,5%) besser ausgefallen als erwartet, sondern der Vormonatsanstieg sei sogar von 1,4% auf 1,9% nach oben revidiert worden. Damit steuere die Industrie nach zwei Quartalsrückgängen in Folge auf eine Expansion im 1. Quartal 2019 zu und habe damit im Vergleich zu den Vorlaufindikatoren überrascht. So habe der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in den ersten drei Monaten des Jahres seinen Abwärtstrend fortgesetzt und sei im März mit 47,5 Punkten auf ein neues zyklisches Tief gefallen.



Der Euro habe sich zum Ende der Woche in guter Form gezeigt und sei zum US-Dollar auf über 1,13 USD und damit den höchsten Stand seit Ende März angezogen. Nachdem die eher "dovishen" Kommentare der EZB letzte Woche den Euro nicht mehr nachhaltig unter Druck gesetzt hätten, scheine die Einheitswährung kurzfristig den Erholungspfad eingeschlagen zu haben. Auch die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen seien wieder in den positiven Bereich angezogen. (15.04.2019/ac/a/m)





