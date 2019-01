Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemäß der gestrigen Erhebung des Sentixindex hat sich die Stimmungslage in der Eurozone zum Jahresauftakt 2019 weiter eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der Gesamtindex von -0,3 im Dezember auf -1,5 Punkte und damit den niedrigsten Stand seit Dezember 2014 gefallen. Somit deute sich in der Eurozone eine weitere Abkühlung der Wirtschaftsdynamik an. (08.01.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu



mehr >