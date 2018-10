US-Wachstumsniveau schwierig aufrechtzuerhalten



Die jüngste Enttäuschung über die US-Daten sei schwierig zu erklären. "Kapazitätsengpässe sind wahrscheinlich ein wichtiger Faktor. Der jüngste Bericht des US-Einkaufsmanagerindex PMI (Purchaising Managers’ Index) zeigt die Probleme der US-Unternehmen, das rasante Wachstum der Auftragseingänge in der ersten Jahreshälfte aufrechtzuerhalten", erläutere Orchard. Dies sei im Zuge des endenden Zyklus und der geringen Arbeitslosigkeit aber kaum verwunderlich. Der Wohnungsmarkt sei ebenfalls etwas schwächer als erwartet, was zum Teil auf die Verschlechterung der Erschwinglichkeit, aber auch auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zurückzuführen sei.



"Was können wir nun von den Zentralbanken erwarten? Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits signalisiert, dass sie die Zinsen erst im September oder Oktober nächsten Jahres anheben wird", so der Portfolioexperte. Obwohl sich das Wachstum in der Eurozone in einem robusten Tempo stabilisiert habe (etwa 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr), sei es nicht stark genug, um bei der EZB eine Planänderung zu bewirken. Andererseits hätten die schwächeren Aussichten für die USA Zweifel daran aufkommen lassen, wie lange die US-Notenbank (FED) ihren Weg der sukzessiven Zinsanhebung fortsetzen werde.



Abschwächung des Greenback erwartet



Es gebe jedoch eine interessante Diskrepanz zwischen den Zinsen und den Devisenmärkten. Der Dollar habe seinen Leidensweg noch vor sich. Dies bedeute, dass die Devisenmärkte immer noch an die Story der "starken US-Wirtschaft und dem schwachen Rest der Welt" glauben würden. Ken Orchard: "Da sich der Greenback in der Regel mit Veränderungen der kurzfristigen Forward-Zinsdifferenzen bewegt - und wir glauben, dass die FED die Leitzinsen im kommenden Jahr irgendwann nicht mehr erhöhen wird und die EZB die Zinsen erhöhen wird - könnte dies dazu führen, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro abwertet." (17.10.2018/ac/a/m)





Baltimore (www.aktiencheck.de) - Neigt sich die Outperformance der US-Wirtschaft gegenüber der Eurozone ihrem Ende entgegen? Dafür gibt es Anzeichen, so die Experten von T. Rowe Price.Einige Überraschungsindizes, die die Abweichung zwischen erwarteten und tatsächlichen Wirtschaftsdaten widerspiegeln würden, würden die USA erstmals seit Jahresbeginn wieder schlechter darstellen als die Eurozone. Dies bedeute eine schwächere Konsensprognose für die US-Wirtschaft als für die europäische Wirtschaft. Zwar hätten sich andere Überraschungsindixes noch nicht zugunsten der Eurozone verschoben. Dennoch würden sie zeigen, dass sich die Kluft zwischen den USA und Europa verringere. "Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf den US-Dollar und die Bundesanleihen haben", sage Ken Orchard, Co-Portfoliomanager, Diversified Income Bond Strategy bei T. Rowe Price.Während das europäische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr zunächst unter den Erwartungen der Ökonomen geblieben sei, hätten in den USA Steuersenkungen und fiskalische Impulse die Erwartungen für das US-Wachstum übertroffen. Jetzt würden sich die Daten der beiden Regionen einander annähern. In der Eurozone zeige sich ein stabiles Wachstum. Zugleich sei der Beginn einer Abschwächung der US-Daten erkennbar.