Auch in sektoraler Betrachtung sei ein Kollaps des Sentiments auf breiter Front festzustellen. Dramatisch schlecht sei die Stimmung der Dienstleistungsunternehmen (-35,0 Punkte) sowie im Einzelhandel (-28,3) und der Industrie (-30,4). Einzig das Vertrauen in der Bauwirtschaft sei nicht völlig kollabiert, sei aber ebenfalls von 2,3 auf -12,8 Punkte kräftig abwärts gegangen. Über alle Branchen hinweg sei eine massive Verschlechterung der Beschäftigungserwartungen festzustellen, sodass recht zügig schlechtere Arbeitsmarktdaten zu erwarten seien. Entsprechend markant sei auch der Rückgang des Verbrauchervertrauens in der Eurozone ausgefallen. Hier sei die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz im April erheblich gewachsen und habe den Gesamtindex auf -22,7 Punkte gedrückt.



Der beispiellose Einbruch der Wirtschaftsstimmung bestätige leider die Erwartungen der Analysten, wonach diese Krise die Gesamtwirtschaft in ihrer ganzen Breite erfasst und im ersten Halbjahr ein massiver BIP-Rückgang zu verzeichnen sein werde. Belgien habe bereits heute für das erste Quartal einen Rückgang des BIP um -3,9% Q/Q gemeldet, ein Fingerzeig für die Eurozone. Dies sei jedoch leider erst ein bitterer Vorgeschmack für den Rückgang im laufenden zweiten Quartal, der so stark wie noch nie seit dem zweiten Weltkrieg ausfallen und im zweistelligen Prozentbereich liegen dürfte.



Die Indikatoren der EU-Kommission würden sowohl von der Politik als auch der EZB stark beachtet. Angesichts der Dramatik des Einbruchs, den schlechten Beschäftigungsaussichten und erheblich rückläufigen Preiserwartungen der Unternehmen baue sich ein deflationäres Potenzial auf, das sowohl von der Fiskalpolitik als auch der Geldpolitik weitere Gegenmaßnahmen erfordere. Ob die EZB sich hierzu allerdings bereits morgen wird durchringen könnten, sei aus zwei Gründen ungewiss. Zum einen stehe noch das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der EZB aus. Zum anderen könnten sehr forsche Beschlüsse der EZB zu sehr den Druck auf die Fiskalpolitik reduzieren, ihren Beitrag im notwendigen Ausmaß und zügig auf den Weg zu bringen.



Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone sei im April so dramatisch eingebrochen wie noch nie seit dem Beginn der Erhebung. In allen großen Volkswirtschaften sei es zu einem Absturz des Sentiments auf breiter Front gekommen. Parallel hätten sich die Beschäftigungsperspektiven massiv verschlechtert. Im ersten und vor allem zweiten Quartal drohe ein beispielloser BIP-Rückgang, im Gesamtjahr 2020 drohe der Eurozone ein Einbruch der realen Wirtschaftsleistung um mehr als 8%. Fiskalpolitik und EZB seien dringend gefordert, weitere Schritte zur Stabilisierung der europäischen Wirtschaft zu ergreifen. (29.04.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat aktuelle Daten zu ihrer monatlichen Verbraucher- und Unternehmensumfrage in der Eurozone (sowie der gesamten Europäischen Union) veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat April sei die Wirtschaftsstimmung infolge des harten Lockdowns in vielen Mitgliedsländern dramatisch eingebrochen. Der breit gefasste Economic-Sentiment-Indikator (ESI) habe den stärksten Monatsrückgang aller Zeiten erlitten und sei von 94,2 auf nur noch 67,0 Punkte abgesackt. Damit sei bei dieser Zeitreihe in Rekordgeschwindigkeit bereits annähernd der historische Tiefpunkt erreicht worden, der während der globalen Finanzkrise im März 2009 markiert worden sei (65,5 Punkte).