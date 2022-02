Bonn (www.aktiencheck.de) - Das BIP der Eurozone für das vierte Quartal 2021 wird am Dienstag erwartet, wobei der Konsens mit +4,6% im Jahresvergleich (+0,3% im Quartalsvergleich) rechnet, so die Analysten von Postbank Research.



Der Wert dürfte aufmerksam auf Anzeichen von Gegenwind aufgrund gedämpfter Konsumausgaben infolge der hohen Omikron-Infektionszahlen sowie anhaltender Lieferkettenprobleme beobachtet werden, besonders in den wichtigen Industriesektoren bedeutender Volkswirtschaften wie Deutschland. Die deutsche Volkswirtschaft habe kürzlich mit einem BIP-Rückgang um 0,7% im Quartalsvergleich während desselben Zeitraums enttäuscht. Darüber hinaus würden am Dienstag auch ökonomische Frühindikatoren wie der ZEW-Index erscheinen, dessen einzelne Komponenten weitere Informationen zur aktuell in Deutschland vorherrschenden Dynamik liefern dürften. Zum Ende der Woche würden auch Daten hinsichtlich des Verbrauchervertrauens in der Eurozone (Februar) veröffentlicht. Die Verbraucherstimmung sei zuletzt gedämpft gewesen.



Die Konjunkturdynamik in der Eurozone (und Deutschland) dürfte sich in den nächsten Monaten stabilisieren und die Einschränkungen dürften gelockert werden, da die Infektionsraten allmählich zurückgehen würden. (Ausgabe vom 14.02.2022) (15.02.2022/ac/a/m)



