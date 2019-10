Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Monatsplus von 0,4% übertraf die Industrieproduktion der Eurozone im August den im Konsens erwarteten Anstieg (0,3%) leicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Industrie in der Eurozone drohe aber dennoch eine Rezession. Verbleibe das Produktionsniveau im September auf dem Stand vom August, ergebe sich erneut ein Quartalsminus von 0,9%, nachdem die Produktion bereits im 2. Quartal um 0,6% gg. Vq. geschrumpft sei. Der Blick auf die Sentimentindikatoren lasse auch für das Schlussquartal 2019 wenig Gutes erahnen. So notiere der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe seit einigen Monaten klar im kontraktiven Bereich und sei im September zuletzt sogar auf den niedrigsten Stand seit fast sieben Jahren gefallen. (15.10.2019/ac/a/m)





