Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum zum Ende des letzten Jahres in der Eurozone ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für die Eurozone sei das bereits gemeldete BIP-Plus von 0,1% gg. Vq. bestätigt worden, für die deutsche Wirtschaft habe es gerade zu einer Stagnation der Wirtschaftsleistung im 4. Quartal gereicht. Da das Wachstum für das 3. Quartal leicht nach oben revidiert worden sei (von +0,08% auf +0,19%), habe die deutsche Wirtschaft im Gesamtjahr 2019 um 0,6% zugelegt.



Auf den ersten Blick scheine der US-Konsum weiter deutlich zu wachsen. So hätten die US-Einzelhandelsumsätze im Januar um 0,3% zugelegt. In der sogenannten Kontrollgruppe, die ein gutes Proxy für den Konsum darstelle, sei es allerdings im Januar lediglich zu einer Stagnation gekommen und der Dezemberwert sei zudem von +0,5% gg. Vm. auf +0,2% gg. Vm. revidiert worden. (17.02.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.