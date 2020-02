In der sektoralen Betrachtung habe sich das Vertrauen in der Bauwirtschaft (um 1,2 Punkte) und sehr kräftig das Industrievertrauen verbessert (+2,0). Letzteres gehe vor allem auf ein erheblich verbessertes Sentiment im deutschen Verarbeitenden Gewerbe (+3,7) zurück. Bereits am Montag habe das ifo-Institut eine Verbesserung des Geschäftsklimas in der Industrie für Januar gemeldet. Gleichwohl erwarten die Analysten der Nord LB, dass die leichte Erholung der Gesamtwirtschaft fragil bleibt.



Das Verbrauchervertrauen sei im Januar stabil geblieben, trotz eines weiterhin sehr stabilen Arbeitsmarktes. Im Berichtsmonat Dezember sei die Arbeitslosenquote im Euroraum auf nur noch 7,4% gesunken. Allerdings hätten sich die Verbraucher im vergangenen Jahr kaum von der Stimmungseintrübung anstecken lassen, so dass nun ein entsprechend geringeres Potenzial für eine Erholung bestehe.



An den Märkten sei von der Euphorie der vergangenen Monate aktuell kaum noch etwas zu spüren. Vielmehr hätten Sorgen über mögliche wirtschaftliche Belastungen durch das derzeit vor allem in China auftretende Coronavirus einen Anstieg der Risikoaversion zur Folge gehabt. Sicher sollte man dieses neu aufgetretene Virus nicht unterschätzen, für Panik bestehe jedoch kein Anlass. Sicher würden einzelne Sektoren temporär Einbußen erleiden, insbesondere Airlines und die Reisebranche. In anderen Branchen müssten zudem Engpässe in den Lieferketten vermieden werden. Kurzfristig dürften neue Meldungen zur Virusverbreitung die Märkte belasten.



Realwirtschaftlich dürften jedoch die Schäden räumlich weitgehend auf China und zeitlich auf das erste Quartal begrenzt bleiben. Wie schon bei SARS und anderen Epidemien sei im Anschluss zudem mit Aufholeffekten zu rechnen. Insofern dürfte das Coronavirus an den Märkten im Frühjahr nicht mehr belasten. Für die Eurozone halten die Analysten der Nord LB nach den heutigen guten Konjunkturdaten an ihrer Prognose einer konjunkturellen Erholung fest, das BIP dürfte 2020 real um 1,2% wachsen.



Hannover (www.aktiencheck.de) - Soeben hat die Europäische Kommission aktuelle Daten zu ihrer monatlichen Verbraucher- und Unternehmensumfrage in der Eurozone (sowie der Europäischen Union) veröffentlicht, berichten die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat Januar habe sich demnach im gemeinsamen Währungsraum die Wirtschaftsstimmung deutlich aufgehellt. Der Economic-Sentiment-Indikator (ESI) habe auf 102,8 Punkte zugelegt. Dies sei gegenüber dem Vormonat eine Verbesserung um 1,5 Punkte und stelle den dritten Anstieg in Folge dar. Die heutigen Zahlen seien durchaus als positive Überraschung zu bezeichnen.In den beiden größten Volkswirtschaften Deutschland (+2,0 Punkte) und Frankreich (+1,5) habe sich die Stimmungslage sehr kräftig verbessert. In Italien und in den Niederlanden habe sich der ESI hingegen annähernd unverändert auf Vormonatsniveau gehalten, während er in Spanien gegen den allgemeinen Trend zurückgegangen sei (-1,0). Insgesamt würden sich jedoch die Unternehmen und Verbraucher in der Eurozone zu Beginn des Jahres 2020 deutlich optimistischer zeigen als im zweiten Halbjahr 2019.