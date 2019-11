Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach starken Industrieaufträgen in Deutschland sorgten weitere Veröffentlichungen aus dem Euroraum gestern für eine positive Überraschung, so die Analysten von Postbank Research.Die Industrieproduktion in Deutschland sei im September mit einem Minus von 0,6 Prozent gegenüber Vormonat etwas stärker gesunken als erwartet. Eine positive Überraschung wie bei den Aufträgen am Vortag sei damit ausgeblieben. An dem schwachen Bild habe auch die leichte Aufwärtsrevision der Vormonatsveränderung von +0,3 Prozent auf +0,4 Prozent nichts ändern können. Der Output im Verarbeitenden Gewerbe (-1,3 Prozent) habe sich weiterhin sehr schwach entwickelt. Bei der Energieerzeugung (+2,0 Prozent) und im Bau (+1,8 Prozent) seien dagegen kräftige Zuwächse verzeichnet worden.Im weiteren Tagesverlauf bleibe es datenseitig eher ruhig. In den USA werde lediglich die Zahl der Neuanträge für Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. In London könnte es allerdings interessant werden. Heute finde die erste geldpolitische Sitzung der Bank of England (BoE) nach der erneuten Verschiebung des Brexit und der Entscheidung für Neuwahlen im Dezember statt. Aus Sicht der Zentralbanker sollten sich die ökonomischen Risiken mit der Vermeidung eines No-Deal-Brexit Ende Oktober reduziert haben. Auch die jüngsten Verbesserungstendenzen bei den Konjunkturdaten aus Großbritannien dürften die Währungshüter freuen. Allerdings spreche die gedrückte Unternehmensstimmung immer noch für einen moderaten Rückgang der Wirtschaftsleistung gegen Jahresende. Auch halte die Brexit-Unsicherheit ungeachtet der erneuten Verschiebung des Austrittstermins und der geplanten Neuwahlen weiter an und stelle somit unverändert einen wichtigen Belastungsfaktor für die Konjunkturentwicklung in Großbritannien dar. Es sei daher zu erwarten, dass die Währungshüter ihren geldpolitischen Ausblick auf der heutigen Sitzung verändern und - anstatt wie bisher eine Leitzinserhöhung - nun die Möglichkeit einer Zinssenkung andeuten würden. Vor den Parlamentswahlen Mitte Dezember bleibe ein Zinsschritt allerdings unwahrscheinlich und sei auch danach keinesfalls sicher. (07.11.2019/ac/a/m)