Die Stimmungseintrübung im Euroraum beruhe in der sektoralen Aufteilung auf den Teilkomponenten: Industrie, Konsumenten, Einzelhandel und Bauwirtschaft. Nur die Dienstleister hätten sich der Abwärtsbewegung entziehen können.



In der regionalen Aufteilung habe der Indikator für die fünf größten Volkswirtschaften der EWU ein uneinheitliches Bild gezeigt. Das Economic Sentiment habe sich in Deutschland, Frankreich und Spanien verschlechtert. In Italien und in den Niederlanden hingegen sei es aufwärts gegangen.



Die Eintrübung des Economic Sentiment im Januar und Februar sei von einem sehr hohen Niveau aus erfolgt. Es liege auf einem der höchsten Werte der vergangenen 17 Jahre. Die Analysten würden für das erste Quartal mit einem guten BIP-Wachstum von 0,6% im Vergleich zum Vorquartal rechnen. (27.02.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum hat abgenommen, so die Analysten der DekaBank.Darauf deute das Economic Sentiment der Europäischen Kommission hin. Der Indikator sei im Februar auf einen Stand von 114,1 Punkten (-0,8 Punkte) zurückgegangen. Die Stimmung in der europäischen Wirtschaft sei aber nach wie vor hervorragend. Gemessen am Quartalsdurchschnitt deute sich für das erste Quartal 2018 der beste Jahresstart seit 2000 an.