Tradegate-Aktienkurs European Lithium-Aktie:

0,126 EUR +11,50% (19.03.2019, 13:20)



Börse Frankfurt-Aktienkurs European Lithium-Aktie:

0,124 EUR +0,81% (19.03.2019, 12:32)



ISIN European Lithium-Aktie:

AU000000EUR7



WKN European Lithium-Aktie:

A2AR9A



Ticker-Symbol European Lithium-Aktie:

PF8



Kurzprofil European Lithium:



European Lithium (ISIN: AU000000EUR7, WKN: A2AR9A, Ticker-Symbol: PF8) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, in dessen vollständigen Besitz sich das Wolfsberg Lithiumprojekt in Kärnten, 270 km südwestlich von Wien in Österreich vollständig befindet.



Das Unternehmen ist primär am Australia Securities Exchange (ASX: EUR) notiert sowie in Frankfurt (FRA: PF8) und Wien (VSE: ELI).



Das Wolfsberg Lithiumprojekt ist ideal in Zentraleuropa gelegen mit Zugang zu bestehender Straßen- und Schieneninfrastruktur, die es erlaubt, Lithiumprodukte an die Haupt-Lithiumverbraucher der Europäischen Staaten zu liefern. (19.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - European Lithium-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin vom Online-Anlagermagazin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die European Lithium-Aktie (ISIN: AU000000EUR7, WKN: A2AR9A, Ticker-Symbol: PF8) unter die Lupe.Die Aktie habe in den vergangenen Tagen 150% zulegen können. Auslöser für den deutlichen Kursanstieg seien die Meldungen gewesen, dass European Lithium am Batterieproduktions-Förderprogramm des deutschen Wirtschaftsministeriums teilnehme, sich das Unternehmen mit mehreren europäischen Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen über den Abschluss von langfristigen Abnahmeverträgen befinde sowie ein Update zur finalen Machbarkeitsstudie für das Lithiumprojekt Wolfsberg in Österreich, 270 Kilometer südlich von Wien.Wie es in der Mitteilung des Unternehmens heiße, sei European Lithium Teil eines Konsortiums, welches sich um Gelder aus dem vom deutschen Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) ausgerufenen Förderprogramm zum Aufbau der Batterieproduktion in Deutschland bewerbe. Dieses Konsortium bestehe aus zahlreichen namhaften Industrieunternehmen und müsse entsprechend der Ausschreibungskriterien Partner aus mindestens zwei EU-Staaten beinhalten. Zur weiteren Finanzierung des Projekts führe European Lithium zudem bereits Gespräche mit in diesem Bereich erfahrenen Banken.Zudem habe European Lithium gemeldet, dass man die in Deutschland ansässige Firma Dorfner Anzaplan GmbH beauftragt habe, den Lithiumveredelungsprozess zu entwickeln. Zu diesem Zweck errichte Dorfner derzeit eine Testverarbeitungsanlage.Kommt es zur Trendwende im Lithiumsektor, favorisiert "Der Aktionär" deswegen weiterhin andere Werte: Hierzu zählen weiterhin die Aktien von Orocobre, Millennial Lithium, die zuletzt mit starken Bohrergebnissen aufwarten konnten und Standard Lithium, so Marion Schlegel. (Analyse vom 19.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze European Lithium-Aktie: