Und auch in diesem Bereich bleibe der Blick in die Zukunft verhalten positiv. So würden wichtige Verbraucherindices wie der Consumer Confidence Index der OECD nach einigen Abschlägen noch immer auf hohem Niveau rangieren. Laut der Konsumklima-Umfrage der GfK habe sich die Konsumlaune der europäischen Verbraucher im zweiten Quartal 2018 sogar wieder verbessert.



Begründen lasse sich die gute Stimmung der Konsumenten unter anderem durch ihre anhaltend gute Einkommenserwartung, etwa im wichtigsten Euroland Deutschland. Die Verbraucher würden offensichtlich davon ausgehen, dass sie auch in Zukunft genügend Geld für ihre Ausgaben zur Verfügung haben würden.



Hintergrund dieser optimistischen Einschätzung sei die stabile Lage am Arbeitsmarkt. In Deutschland beispielsweise treffe die konstant hohe Beschäftigungsbereitschaft der Unternehmen auf einen Arbeitsmarkt mit immer weniger verfügbaren Arbeitnehmern. So sei laut ifo-Beschäftigungsbarometer vor allem im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor die Beschäftigungsbereitschaft der Arbeitgeber gestiegen. Gleichzeitig seien nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts im Juni 2018 nur noch rund 1,49 Millionen Erwerbslose gemeldet gewesen, acht Prozent weniger als im Juni 2017.



Vor diesem Hintergrund würden die Experten des Internationalen Währungsfonds für das aktuelle Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent für die Euro-Zone rechnen. In den nächsten Jahren würden sie nur eine moderate Abschwächung des Wachstums erwarten. Diese Einschätzungen würden sich auch mit denen der DWS-Analysten decken: "Die Weltwirtschaft zeigt sich weiter robust, die Arbeitslosenzahlen gehen weiter zurück, die Einkaufsmanager zeigen sich immer noch optimistisch, und viele Firmen haben weiterhin volle Kassen", heiße es im DWS CIO View vom 19.07.2018.



Johannes Müller, Head of Macro Research der DWS, kommentiere: "Wir halten unsere Wachstumsprognose für die Euro-Zone immer noch für eher vorsichtig - sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsrisiken sind hier eingeflossen." Die Gefahr einer globalen Rezession durch die protektionistische Handelspolitik der USA würden der Kapitalmarktexperte und sein Team dagegen für eher unwahrscheinlich halten.



Für Anleger sei aber trotzdem Vorsicht geboten. "Bei bereits nervösen Märkten sind die Risiken einer Abwärtsspirale größer als noch vor sechs Monaten", erkläre Müller. Kurzfristig würden die Aktien-Experten der DWS deshalb "verhalten optimistisch" bleiben. Langfristig würden sie aufgrund weiter steigender Unternehmensgewinne jedoch Potenzial für höhere Aktienkurse sehen. (Ausgabe vom 10.08.2018) (14.08.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mancher Anlagestratege sieht bereits das Ende des Konjunkturzyklus heraufziehen, doch Europas Unternehmen sehen häufig noch kein Ende des Aufschwungs, so die Experten der DWS.Viele wollten wieder Geld in die Hand nehmen und damit ihr Geschäft ausbauen. Rund ein Drittel der Unternehmen plane sogar höhere Investitionen als im Vorjahr. Das habe eine breite Umfrage unter rund 600 Firmen aus dem Euroraum ergeben.Die anhaltende Investitionsbereitschaft sei in dem zuletzt unruhigen Börsenklima ein gutes Zeichen für Anleger. Steigende Investitionen würden sich in der Regel auch positiv auf das Wirtschaftswachstum auswirken, weil sie tendenziell einen Multiplikatorprozess in Gang setzen würden. Kaufe ein Unternehmen beispielsweise neue Maschinen, fließe Geld auf das Konto des Maschinenbauers. Dieser habe dadurch wiederum Spielraum für eigene Ausgaben. Er könnte also die Löhne seiner Mitarbeiter erhöhen, zusätzliches Personal einstellen oder selbst Maschinen und Material kaufen.