Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ursprung der schlechten Stimmung in Europas Verarbeitendem Gewerbe scheint sich schwerpunktmäßig in Deutschland und dabei speziell im Automobilsektor zu befinden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Die durch die schwache Industrie ausgelösten Konjunktursorgen seien von den gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices des Dienstleistungssektors zumindest etwas gedämpft worden. Sowohl in Deutschland als auch in Italien hätten die Stimmungsindikatoren weiter zugelegt.In den USA habe der ISM-Index für den Dienstleistungssektor hingegen negativ überrascht und sei mit 56,1 Punkten auf ein 20-Monats-Tief gefallen. Zusätzlich würden die schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktzahlen des privaten Dienstleisters ADP Sorgen vor dem am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht schüren. Zwar habe der Dollar in der Folge leicht gegen den Euro abgewertet, zeige sich insgesamt jedoch wenig beeindruckt von der Datenlage. Scheinbar seien Investoren derzeit speziell bei den USA bereit, mehr negative Daten zu verzeihen. (04.04.2019/ac/a/m)