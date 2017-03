Bonn (www.aktiencheck.de) - Neun Monate nach dem Referendum reicht die britische Premierministerin Theresa May offiziell die EU-Austrittspapiere ein. Für Alexander Graf Lambsdorff (FDP) ist das ein Anlass, auf die verbleibenden Staaten zu blicken. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Auch eine Beschädigung der deutschen Wirtschaft müsse verhindert werden. Die Pharma-, Chemie- und Autobranche seien durch den Austritt akut bedroht. Wichtig sei nun, für die Zeit nach dem Austritt mit Großbritannien ein Handelsabkommen zu schließen. "Wir brauchen eine Art TTIP mit Großbritannien, man könnte es BTIP nennen, eine britisch-europäische Trade-and-Investment-Partnerschaft. Die negativen Folgen für die Wirtschaft müssen so gering wie möglich gehalten werden. Das Handelsabkommen soll klar machen, dass wir das demokratische Votum der Briten respektieren, aber den wirtschaftlichen Schaden minimieren. Und da, wo sich Chancen bieten, wo Großbritannien bisher ein Blockierer war, wollen wir die Europäische Union modernisieren", so der stellvertretende EU-Parlamentspräsident.Der Austritt Großbritanniens sei allerdings nicht das größte Problem der EU. Lambsdorff: "Wir haben ja nicht nur den Brexit zu bewältigen, sondern mit Trump auch eine große Herausforderung in den USA. Wir haben in Russland und in der Türkei zwei weitere große, schwierige Nachbarn, verglichen damit sind die Brexit-Verhandlungen Verhandlungen unter Freunden." (29.03.2017/ac/a/m)