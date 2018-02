Wien (www.aktiencheck.de) - Eine ganze Reihe europäischer Stahlproduzenten wusste in den vergangenen Wochen mit guten Ergebnissen zu glänzen, darunter thyssenkrupp (EBIT Q1 2017: EUR 444 Mio., +35%), ArcelorMittal (EBIT GJ 2017: USD 5.434 Mio., +31%) und voestalpine (EBIT 9M 2017: EUR 835 Mio., +53%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Fundamental seien es, neben der guten konjunkturellen Lage bei wichtigen Kundengruppen wie der Automobilindustrie, auch die Bemühungen der Volksrepublik China, die Stahlproduktion im eigenen Land zurückzufahren, die den Sektor stützen würden und zu Preissteigerungen an den Stahl-Spotmärkten geführt hätten. Die Branchenkonsolidierung gewinne angesichts des bevorstehenden Mergers der europäischen Stahlaktivitäten von Tata und thyssenkrupp ebenfalls wieder an Fahrt. Diese Entwicklungen würden sich auch an einem positiven Ratingdrift widerspiegeln. So sei ArcelorMittal zuletzt nach sechs Jahren die Rückkehr ins Investment Grade gelungen. Das Unternehmen sei von S&P um ein Notch auf BBB- heraufgestuft worden, nachdem es die Verschuldung halbiert und nachhaltig Kostendisziplin bewiesen habe. Auch bei Rio Tinto hätten die Deleveraging-Bemühungen gefruchtet. Der Mienenkonzern sei von S&P um ein Notch auf A heraufgestuft worden. (15.02.2018/ac/a/m)