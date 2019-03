Warum sei dies der Fall? Der Grund dafür sei relativ simpel: Im Gegensatz zur Zentralbank hätten die Geschäftsbanken Mühe, den "Schmerz" der negativen Zinsen an die Kunden weiterzugeben. Wenn sie dies versuchen würden, könnten die Haushalte einfach ihr Geld abheben. Folglich könne man zu dem Schluss kommen, dass Banken von Zinserhöhungen geheilt werden würden, die weit über ihren Einlagesätzen für das Bargeld der Kunden lägen. Dies scheine jedoch in naher Zukunft nicht der Fall zu sein. Außerdem würden die jüngsten Kommentare von EZB-Beamten überhaupt nicht beruhigend klingen. Die EZB erwäge nämlich die Nebenwirkungen negativer Zinssätze durch eine potenzielle Staffelung der Zinssätze abzumildern, indem sie einen Nullsatz auf alle oder einige überschüssige Reserven (nicht negativ) anwende, wie Bloomberg berichte.



Ein solcher Schritt könnte für die Anleger die Botschaft sein, dass die Geldpolitik länger locker bleibe und möglicherweise sogar über die jüngsten Prognosen hinaus. Während ein solcher Schritt einigen Banken helfen könnte, indem sie das Parken von Bargeld bei der EZB nicht bestrafen würden, könnte der potenzielle positive Effekt begrenzt werden, wenn man bedenke, dass sich die gesamten Einsparungen auf 7,3 Mrd. EUR (6% der Bankengewinne der Eurozone) belaufen könnten.



Darüber hinaus komme viel übermäßige Liquidität, die bei der EZB geparkt werde, aus bestimmten Ländern wie Deutschland. So könnte Banken in einigen Kernländern zwar bis zu einem gewissen Grad geholfen werden, auf der Ebene der Eurozone werde es jedoch nicht der Fall sein. Dies deute darauf hin, dass die Performance der europäischen Banken weiterhin unter Druck bleiben könnte.



Der starke Rückgang von Wirecard resultiere aus einem weiteren Artikel der "Financial Times" über die Beziehungen zwischen dem Unternehmen und Drittunternehmen. Im Gegenzug sei die Deutsche Telekom von Analysten der Credit Suisse auf "neutral" herabgestuft worden und das neue Kursziel auf 17 EUR festgelegt. (29.03.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Beginn des Freitagshandels hat nach der robusten Sitzung in China an den Aktienmärkten einige ordentliche Gewinne gebracht, so die Experten von XTB.Charttechnisch gesehen habe sich der Deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) von dem wichtigen Niveau um die 11.350 Punkte erholen können. Dennoch könnte man annehmen, dass der Spielraum für weitere Gewinne begrenzt sei, zumindest wenn man die schwachen EMIs berücksichtige, die in letzter Zeit zu beobachten gewesen seien. Andererseits wolle die Europäische Zentralbank die Situation nicht verschärfen und sei damit weit entfernt von steigenden Kreditkosten. Dies könnte die Rezessionsängste etwas verringern, sei aber ein schlechtes Omen für den europäischen Bankensektor. STOXX 50 gelisteten Sektoren mit einem Abschlag gehandelt würden.