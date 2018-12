Sorgen um eine Abkühlung der Weltwirtschaft hätten den Aktienbörsen am letzten Freitag erneut einen herben Dämpfer verpasst. Eine Reihe wichtiger Daten aus China habe enttäuscht. Das Wachstum der dortigen Wirtschaft zeige inmitten der Handelsstreitigkeiten mit den USA weitere Anzeichen einer Verlangsamung. Die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze seien im November weniger stark gestiegen als von Experten erwartet. Enttäuschend sei auch der Einzelhandelsumsatz ausgefallen. Dieser habe im November im Jahresvergleich um 8,1 Prozent zugelegt. Das sei der schwächste Wert seit Mai 2003 gewesen.



Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index einen Zuwachs von 0,5 Prozent verzeichnet. Der US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 1,7 Prozent an Wert verloren, der US-Technologieindex NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) ein Prozent. Die europäischen Märkte hätten uneinheitlich gehandelt: Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe 0,2 Prozent höher gehandelt, während der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) um 0,4 Prozent nachgegeben habe.



Im November sei die Nachfrage nach Automobilen in der Europäischen Union den dritten Monat in Folge gesunken. Der Branchenverband Acea habe wie in den Monaten zuvor die neuen EU-Abgasregeln für den Rückgang verantwortlich gemacht. Die Zahl der Zulassungen in den EU-Ländern sei im November um acht Prozent auf rund 1,12 Millionen gesunken. Die Nachfrage sei dabei in allen fünf Hauptmärkten (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien) zurückgegangen. Seit Jahresanfang sei der Anstieg der Neuzulassungen damit weiter geschmolzen: Das Plus habe nur noch bei 0,8 Prozent gelegen, die Zahl der Fahrzeuge bei knapp 14,2 Millionen.



Bei den großen Herstellern hätten nur Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) mit 3,3 Prozent und Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) mit 3,8 Prozent im November Zuwächse erzielt. Die übrigen deutschen Hersteller hätten Federn lassen müssen. So seien die Neuzulassungen bei der Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403)-Gruppe um knapp elf Prozent und die bei BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) um 2,8 Prozent gesunken. Zweistellige Zuwächse habe es hingegen bei der schwedischen Marke Volvo (ISIN SE0000115420/ WKN 871229) gegeben.



Nicht zuletzt aufgrund dieser Nachrichten hätten Aktien der deutschen Automobilkonzerne Daimler und Volkswagen am letzten Freitag in einem allerdings auch schwachen Marktumfeld zunächst über zwei Prozent an Wert abgegeben. Die Meldung, dass China die Zölle für die amerikanische Autoindustrie ab 1. Januar 2019 zunächst für 90 Tage aussetze, habe für eine Erholung bei den Autoaktien gesorgt. (Ausgabe vom 14.12.2018) (17.12.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach den Verlusten der Vorwoche gaben die Aktienmärkte auch zu Beginn der letzten Woche an Boden ab, so die Experten von Union Investment.Am 10. November habe der DAX 1,5 Prozent verloren und auf 10.622 Punkte nachgegeben, bei 10.586 Punkten sei zwischenzeitlich ein neues Jahrestief markiert worden. Auslöser für den erneuten Kurseinbruch sei die Entscheidung der britischen Regierung gewesen, die ursprünglich für Dienstag geplante Abstimmung über den Brexit-Plan im Parlament zu verschieben. Damit nehme die Unsicherheit über die weiteren Entwicklungen rund um den Brexit stark zu. Auch die Gelbwesten-Proteste in Frankreich hätten unter den Anlegern für Verunsicherung gesorgt.Allerdings hätten sich die Märkte bereits ab Dienstag erholen können, die Kaufbereitschaft der Investoren habe zugenommen. Zu den Faktoren, die für den Kursanstieg gesorgt hätten, hätten neben starken US-Börsen auch gute Konjunkturdaten gehört. So sei etwa der deutsche ZEW-Index als wichtiger Frühindikator stärker als erwartet angestiegen. Insbesondere seien aber auch nachlassende politische Risiken im Umfeld der Aktienmärkte verantwortlich für die Zuwächse gewesen. Neben der Hoffnung auf eine Lösung des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits (hierzu habe auch das positive Signal gehört, dass die festgenommene Huawei-Finanzchefin Wanzhou gegen Kaution und strikte Auflagen in Kanada freigelassen worden sei) seien hier auch das gewonnene Misstrauensvotum der britischen Premierministerin May und die weiteren Fortschritte im Haushaltsstreit mit Italien zu nennen.