Genf (www.aktiencheck.de) - Nach der zurückliegenden Rally haben Aktienindices wie der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und der STOXX Europe 600 die Zone gefährlich hoher Bewertungen erreicht, so Olivier Marciot, Senior-Portfoliomanager im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion.



In der Vergangenheit habe ein solches Preisniveau zu einer Korrektur von 4,5% in den folgenden drei Monaten geführt. Vor diesem Hintergrund habe Unigestion damit begonnen, Hedges zur Absicherung eines Aktienrückgangs hinzuzufügen. Sollte die Ausweitung der Kurs/Gewinn-Verhältnisse jedoch durch ein starkes Ertragswachstum bei den Unternehmen gestützt werden, sei mit einer Fortsetzung der Aktien-Rally zu rechnen, die Hedging Assets in den kommenden Monaten bedrohen werde. Dies gelte umso mehr, als der letzte Teil der diesjährigen Kurssteigungen mit geringer Investorenbeteiligung stattgefunden habe. (20.11.2019/ac/a/m)



