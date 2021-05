Reden von Zentralbankern:



- 10:30 Uhr - Norges Bank-Gouverneur Olsen

- 11:00 Uhr - Debelle von der Reserve Bank of Australia (RBA)

- 12:30 Uhr - De Guindos von der EZB

- 13:15 Uhr - EZB-Präsidentin Lagarde

- 15:00 Uhr - Williams von der FED

- 15:15 Uhr - Schnabel von der EZB

- 16:00 Uhr - Kaplan von der FED

- 17:45 Uhr - Norges Bank-Gouverneur Olsen

- 19:00 Uhr - Mester von der FED



Ergebnisberichte an der Wall Street:



- AMC Entertainment (ISIN US00165C1045/ WKN A1W90H) - nach Börsenschluss

- Beyond Meat (ISIN US08862E1091/ WKN A2N7XQ) - nach Börsenschluss

- Cardinal Health (ISIN US14149Y1082/ WKN 880206) - vor Markteröffnung

- GoPro (ISIN US38268T1034/ WKN A1XE7G) - nach Börsenschluss

- Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) - vor Markteröffnung

- Norwegian Cruise Line Holdings (ISIN BMG667211046/ WKN A1KBL8) - vor Markteröffnung

- Peloton Interactive (ISIN US70614W1009/ WKN A2PR0M) - nach Börsenschluss

- Regeneron Pharmaceuticals (ISIN US75886F1075/ WKN 881535) - vor Markteröffnung

- Roku (ISIN US77543R1023/ WKN A2DW4X) - nach Börsenschluss

- Tripadvisor (ISIN US8969452015/ WKN A1JRLK) - nach Börsenschluss



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (06.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte dürften am Donnerstag mehr oder weniger unverändert eröffnen, so die Experten von XTB.Der heutige Wirtschaftskalender werde von Zinsentscheidungen und Reden von Zentralbankern dominiert. Es werde jedoch erwartet, dass alle drei Zentralbanken, die heute ihre Entscheidungen bekannt geben würden - Norges Bank, Bank of England und Zentralbank der Republik Türkei - die Zinsen unverändert lassen würden. Nichtsdestotrotz könnten die Aussagen der Zentralbanken eine gewisse Volatilität auf dem Devisenmarkt auslösen.Es gebe auch ein Ereignis, das für heute geplant sei und langfristige Auswirkungen haben könnte - die Parlamentswahlen in Schottland. Sollte die Schottische Nationalpartei die Mehrheit gewinnen oder eine Koalition mit der Grünen Partei bilden, könnte ein Versuch gestartet werden, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten. Nichtsdestotrotz würde eine solche Abstimmung wahrscheinlich erst in ein paar Jahren abgehalten werden, daher seien die unmittelbaren Auswirkungen der schottischen Wahlen auf die Märkte wahrscheinlich begrenzt.10:30 Uhr - Großbritannien: PMI für den Dienstleistungssektor für April (endgültige Daten), erste Veröffentlichung: 60,113:00 Uhr - Zinsentscheid der Bank of England13:00 Uhr - CBRT-Zinsentscheid14:30 Uhr - USA: Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung; Erwartung: 540 Tsd./Vorwert: 553 Tsd.