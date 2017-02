Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Forscher, die an EU-geförderten Projekten arbeiten, sollen künftig nicht weniger Gehalt bekommen als sie für ihre Arbeit an einzelstaatlichen Projekten erhalten würden, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Forschungskommissar Carlos Moedas begrüßte die Entscheidung: "Es wurde eine Lösung für dieses gravierende Problem gefunden die es allen EU-Forschern ermöglicht, an Projekten von Horizont 2020 teilzunehmen. Dies wird dazu beitragen, die Gehaltsunterschiede zwischen den Forschern in EU-geförderten Projekten zu verringern und schließlich Länder dabei unterstützen, ihre talentiertesten Forscher im Land halten zu können."Moedas hatte bereits in einer Rede vom November 2016 angekündigt, dass Problem anzugehen. Die Kommission hat die Vergütung im Muster der Finanzhilfevereinbarung von Horizont 2020 angepasst und sie in Einklang mit einzelstaatlichen Gepflogenheiten gebracht. Die neuen Maßnahmen werden rückwirkend für alle laufenden Stipendien des Forschungsprogramms Horizont 2020 gelten. (27.02.2017/ac/a/m)