Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Europäische Investitionsfonds (EIF) hat mit Risikokapitalfonds in Österreich, Finnland, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden Vereinbarungen unterzeichnet, die die Entwicklung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologien mit 700 Mio. Euro unterstützen sollen, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagte: "Europa braucht mehr Investitionen in hochinnovative digitale Unternehmen. Ich begrüße die Zusammenarbeit mit dem EIF, aus der der erste EU-weite Investitionsfonds hervorgegangen ist, der die Entwicklung und den Ausbau von hochinnovativen KI- und Blockchain-Technologien unterstützt."Die Vereinbarungen sind die ersten sechs Eigenkapitalvereinbarungen mit Risikokapitalfonds, die im Rahmen des neuen InnovFin-Pilotprojekts "Künstliche Intelligenz und Blockchain" unterzeichnet wurden. Der EIF wird dabei vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt. (Pressemitteilung vom 27.10.2020) (28.10.2020/ac/a/m)