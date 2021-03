Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) wolle in diesem Jahr 1 Million Elektrofahrzeuge verkaufen und bis spätestens 2025 Marktführer im Bereich Elektrofahrzeuge werden. Das Unternehmen prognostiziere, dass die Verkäufe von Elektrofahrzeugen bis 2030 60% der gesamten europäischen Verkäufe ausmachen würden.



Laut einem Bericht des Spiegels wolle das Top-Management von BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000), dass Elektrofahrzeuge bis 2030 50% der weltweiten Produktion des Autobauers ausmachen würden.



Hans-Jörg Vetter, der Aufsichtsratschef der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100), sei aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.



RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) erwarte einen Rückgang des bereinigten EBITDA von 3,2 Mrd. Euro in 2020 auf 2,65 bis 3,05 Mrd. Euro in diesem Jahr. Als einer der Gründe für den erwarteten Rückgang würden die negativen Auswirkungen der jüngsten Energiekrise in Texas genannt. Die arktische Wetterfront habe die RWE-Projekte für erneuerbare Energien in Texas lahmgelegt und das Unternehmen habe Energie zu himmelhohen Marktpreisen kaufen müssen, um die Vertragsverpflichtungen zu erfüllen. (16.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Dienstag höher, da die Sorgen um die Impfstoffe nachlassen, so die Experten von XTB.Die Indices hätten gestern Nachmittag einen Rückschlag erlitten, nachdem Italien, Frankreich und Deutschland aufgrund von Berichten über tödliche Blutgerinnsel die Verabreichung des Impfstoffs von AstraZeneca ausgesetzt hätten. Es werde erwartet, dass die EMA am Donnerstag über den AstraZeneca-Impfstoff entscheide. Der Markt erhole sich heute von den gestrigen Rückgängen und scheine sich nicht um die Berichte zu kümmern, die besagen würden, dass Bidens Konjunkturprogramm mit einer Erhöhung der Unternehmenssteuer finanziert werden solle.