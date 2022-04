In den USA seien die Produzentenpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat mit +11,2% deutlich stärker als erwartet gestiegen, was die Hoffnung auf eine Gipfelbildung oder gar Trendumkehr im starken Preisauftrieb zunichtegemacht habe. Insofern sei mit einer rascheren Gangart der US-Notenbank FED in puncto Rückkehr zur geldpolitischen Normalität zu rechnen. Mit Blick auf die gestartete Berichtssaison und den hier vereinzelt positiven Nachrichten insbesondere im Luftfahrtsektor hätten sich im Handelsverlauf jedoch immer mehr die Optimisten durchgesetzt und die wichtigsten US-Leitindizes seien mit deutlichen Zugewinnen aus dem Handel gegangen.



Von den US-Banken habe gestern JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt und damit die mit Spannung erwartete Berichtssaison eröffnet. Das Zahlenwerk des Brancheprimus sei von einem Gewinnrückgang gekennzeichnet gewesen, zumal im Vergleichsquartal des Vorjahres mit der Auflösung von (während der Pandemie dotierter) Risikovorsorgen im Ausmaß von außerordentlich hohen USD 5,2 Mrd. noch ein erheblicher Sondereffekt zum Tragen gekommen sei. Schwächer gezeigt habe sich unter anderem auch die Investmentbanking-Sparte, zumal mit Kriegsausbruch in der Ukraine viele Deals "auf Eis" gelegt worden seien bzw. die M&A-Aktivität zurückgegangen sei. Unter dem Strich seien die Gewinnerwartungen knapp verfehlt worden. Damit liefere JPMorgan einen Vorgeschmack auf die Zahlenausweise von Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Wells Fargo (ISIN: US9497461015, WKN: 857949, Ticker-Symbol: NWT, NYSE-Symbol: WFC) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) sowie Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS), welche allesamt heute berichten würden.



In Asien würden die Börsen heute Morgen fast allesamt im Plus notieren. Lediglich beim koreanischen KOSPI (ISIN: KRD020020008, WKN: A0G899) stehe ein kleines Minus zu Buche. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsauftakt an Europas Börsen einen festeren Start erwarten lassen.



Das Hauptaugenmerk der Anleger werde sich heute auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank richten. Diese sollte aber keine große Überraschung bringen. Die Währungshüter dürften vielmehr klarer ausformulieren, was nach den letzten Wortmeldungen ohnehin schon weitgehend erwartet werde, nämlich ein Auslaufen der Anleihekäufe und einen ersten Zinsschritt im dritten Quartal.



Die schwindende Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Russland-Ukraine-Konflikt und damit eine Entschärfung der Lieferengpässe habe die Ölpreise gestern erneut ansteigen lassen. Daran habe auch der überraschend starke Aufbau der US-Lagerbestände nichts zu ändern vermocht, den die US-Behörde Energy Information Administration verlautbart habe. Gold profitiere von den zunehmenden Inflationsängsten und sei auf rund USD 1.980 je Unze geklettert. (14.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen schlossen am gestrigen Mittwoch nach einem volatilen Handelsverlauf im Großen und Ganzen wenig verändert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Lichte der anhaltenden Inflationssorgen sowie des andauernden Kriegs in der Ukraine hätten sich die Anleger nicht aus der Deckung gewagt. Belastet hätten zudem auch die jüngsten Daten zur chinesischen Handelsbilanz, welche einen Rückgang der Importe um 0,1 % aufgezeigt hätten (erwartet worden sei ein Plus von 8%) und auf eine mögliche Stagnation der Binnenkonjunktur hindeuten würden.Im Russland-Ukraine-Krieg würden in den nächsten Tagen wieder verstärkte russische Angriffe erwartet, nachdem Präsident Putin zuletzt von der "planmäßigen" Fortsetzung der Militäroperation und Friedensgesprächen in der "Sackgasse" gesprochen habe. Mit einem baldigen Friedensschluss werde nicht gerechnet. Vielmehr würden zunehmend die Auswirkungen auf die Konjunktur in den Fokus rücken.