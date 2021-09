Eine Stabilisierung würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG heute von der zur Veröffentlichung anstehenden Konsumentenstimmung der University of Michigan (im August Rückgang auf 70,3 Punkte) erwarten. Die rasch angestiegenen COVID-19-Fälle hätten hier nämlich über den Sommer zu einer deutlichen Eintrübung geführt. Aktuell scheine aber der Höhepunkt der Infektionsdynamik in den USA vorerst einmal erreicht worden zu sein.



Vonseiten der Unternehmen stünden heute keine nennenswerten Datenveröffentlichungen auf der Agenda.



Bei den Rohstoffen würden sich vor allem die Ölpreise weiter zeigen fest. Die Nordseesorte Brent notiere klar über der USD-75-Marke. Der Goldpreis sei dagegen gestern auf Niveaus um USD 1.760 je Feinunze abgerutscht. Hier belaste u.a. der neuerlich gestärkte US-Dollar das Sentiment.



Die asiatischen Aktienindices würden heute Morgen unisono klar im Plus notieren. An der Spitze lägen die Börsenbarometer Chinas und Indiens mit einem Plus von rund einem Prozent. (17.09.2021/ac/a/m)





Antrieb hätten die Aktienindices dies- und jenseits des Atlantiks kurzfristig erhalten, als am Nachmittag die US-Einzelhandelsumsätze für den Monat August veröffentlicht worden seien. Diese seien gegenüber Juli um 0,7% angestiegen, nachdem zuvor die Ökonomen im Schnitt mit einem Rückgang von 0,8% gerechnet hätten. Die Daten seien ein weiterer Indikator für die relative Stärke der Wirtschaftstätigkeit nach den deutlich schwächeren Sommermonaten. Zwar verlangsame sich insgesamt das Wirtschaftswachstum, es bleibe aber dennoch stark. Die Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sei in der vergangenen Woche hingegen stärker als erwartet gestiegen. Die Anleger hätten dies aber vorerst nicht überbewertet, zumal der Anstieg mit den Folgen des Hurrikans "Ida" zusammenhängen könnte, der u.a. Schäden bei der Offshore-Energiegewinnung angerichtet habe.